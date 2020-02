Congo-Kinshasa: Propagation du Coronavirus - L'Ambassadeur de Chine prend des mesures préventives contre l'épidémie

Le Coronavirus est une nouvelle épidémie de pneumonie aiguë qui touche principalement la République Populaire de Chine depuis décembre 2019. Mobilisés, les chercheurs Chinois ont accompli, en l'espace de 7 jours, les tests d'amplification de l'agent pathogène, de la séquence du génome du virus, et des acides nucléiques. Un record mondial dans le domaine des recherches d'épidémiologie.

«Les efforts déployés sont plutôt efficaces, puisque pour l'instant, 99% des cas d'infection restent en Chine. L'OMS affirme que la Chine mérite la gratitude et le respect pour sa réaction face au Coronavirus et ses décisions visant à limiter sa propagation à l'étranger », soutient l'Ambassadeur de Chine en République Démocratique du Congo lors d'un point de presse à Kinshasa.

Pour Zhu Jing, la Chine est capable de concentrer ses efforts pour relever les grands défis grâce à son système particulier de socialisme à la chinoise. Sous la direction du Président Xi Jinping, Pékin a réussi à établir un système global de prévention et de contrôle à plusieurs échelons.

Le gouvernement chinois continuera à travailler avec la communauté internationale de façon ouverte, transparente et responsable. «Nous considérons autant la santé et la sécurité des ressortissants étrangers vivant en Chine que les citoyens chinois, et prendrons des mesures nécessaires à temps pour répondre à leur souci », rassure le diplomate Chinois.

Toutefois, Zhu Jing salue le soutien de la RDC qui, depuis le début de la crise, a exprimé sa sympathie et sa solidarité envers le peuple chinois. « Au nom de l'Ambassade de Chine en RDC et de moi-même, je tiens à exprimer mes gratitudes sincères au peuple congolais».

Pour soutenir la prévention et le contrôle sur le territoire congolais contre le Coronavirus, l'Ambassadeur de Chine demande aux citoyens chinois récemment rentrés de Chine de se mettre en quarantaine avant de reprendre le travail, et communiquer tous les jours à l'Ambassade leur état de santé. « Nous sommes prêts à agir en concert avec les autorités congolaises, et les autres pays du monde, afin d'éradiquer le plus tôt possible cette épidémie », a-t-il souligné.

Depuis décembre 2019, jusqu'au 2 février 2020, renseigne le communiqué officielle, le bilan s'est établi à 14.501 cas d'infection confirmés en Chine (y compris Hongkong, Macao et Taiwan), dont 304 décès et 429 rétablis, et 147 cas dans 22 pays étrangers, un décès aux Philippines.

Dès l'apparition des premières victimes à Wuhan, les autorités sanitaires chinoises se sont mises en action de manière engagée pour mettre fin à la maladie et surtout à tout risque de contamination dans ce pays continent. Car, la santé et la sécurité de la vie du peuple est la priorité des priorités du gouvernement Chinois.

Le Ministère chinois des finances vient d'accorder une enveloppe de 1,4 milliards USD en faveur de la lutte contre le Coronavirus. Ceci en vue de renforcer la politique préventive et de prendre des mesures draconiennes et sans précédentes pour freiner la propagation du virus.

A Wuhan, chef-lieu de la province du Hubei, métropole de 11 millions d'habitants et épicentre de l'épidémie, toute la ville est mise en quarantaine. Dans d'autres villes, renseigne-t-il, la population est déconseillée de sortir de chez eux et les déplacements sont limités.

Sur le plan du traitement en interne, les actions s'organisent et se coordonnent autour du gouvernement central et des autorités locales. La solidarité nationale est bien mobilisée. Plus de 6000 médecins et soignants venant de 30 provinces sont arrivés à Wuhan. Tous travaillent jour et nuit dans deux hôpitaux temporaires qui sont construits en quelques jours et mis en service rapidement.

«Avec ces dispositions, la Chine protège non seulement sa propre population, mais aussi celle du monde entier », rassure le diplomate chinois.

OMS : la Chine appelle à la mobilisation internationale

A l'époque de la mondialisation, estime l'Ambassadeur de Chine, la lutte contre les épidémies doit se faire à l'échelle mondiale. En effet, Zhu Jing appelle la communauté internationale à garder le sang-froid, maintenir la communication, coordonner les actions, et résister à la panique et à l'égoïsme.

« Fermer la porte, faire monter la tension et spéculer sur les informations infondées sont irresponsables. L'important, ce sont des actions conjointes de la communauté internationale et non à l'imposition des restrictions aux voyages ou au commerce entre les Etats », a déclaré Zhu.

Pour la Chine, la déclaration par l'OMS d'une urgence de santé publique de portée internationale constitue un nouveau point de départ pour la collaboration internationale dans la lutte contre le nouveau Coronavirus.