Congo-Kinshasa: Coupe de la CAF - DCMP sort par la grande porte

C'est un parcours élogieux du Daring Club Motema Pembe à la 17ème édition de la Coupe de la Confédération de la Caf, qui s'est arrêté le dimanche, 2 février, au stade des Martyrs, à Kinshasa, malgré sa victoire (1-0), devant Esae du Bénin, en match de la 6ème et dernière journée de la phase de groupes.

C'est donc fini pour le coach Issac Ngata et ses poulains qui, pourtant, pouvaient encore aller plus loin dans cette compétition. Rendez-vous la saison prochaine.

Du tour préliminaire où ils ont commencé jusqu'à la dernière journée de la phase de poules, Dcmp a livré 12 matches. Il en est sorti avec 7 victoires, dont 3 à l'extérieur du pays, loin de ses supporteurs. Il a fait deux matches nuls, dont un à l'extérieur. Par contre, il n'a perdu que 3 matches, dont une défaite à domicile (1-2), le 27 septembre 2019, devant la formation soudanaise d'El Watani, en 16ème de finales. Une défaite qui s'était vite transformée en joie, parce qu'aussitôt après, il fallait la séance des tirs au but pour se départager, où finalement Dcmp va se qualifier pour la prochaine étape. Sa plus grosse défaite reste celle contre Renaissance Sportive Berkane (0-3), au Maroc, lors de la troisième journée de ce mini-championnat. En ce qui concerne les buts, Motema Pembe a inscrit 16, dont 8 à l'extérieur et il en a encaissés 11.

Au tableau, Dcmp a terminé cette phase de poules avec 10 points, de même que Zanaco United qui est passé devant grâce aux confrontations directes. Comme qui dirait, Dcmp est sorti par la grande porte, passant juste à côté d'une place en quarts de finales.

V.Club boucle par une défaite

Pour sa part, l'AS V.Club a bouclé sa campagne en Ligue de champions, samedi 1er février, par une défaite devant Raja Club Athlétic 0-1, au stade Mohamed V, à Casablanca.

Déjà éliminé au terme de la 5ème journée, V.Club s'est envolé jeudi avec une forte délégation de 28 personnes à l'idée de jouer le va-tout : faire un match en l'honneur, pour ainsi terminer en beauté. Mais hélas, Florent Ibenge et ses hommes sont passés à côté de ce rêve. L'unique but de la tête du défenseur Badr Benoun (3ème) sur une balle arrêtée a suffi pour que les Marocains consolident leur qualification devant une équipe de V.Club qui ne pouvait plus rien dans un stade Mohamed V chauffé comme jamais.

La phase de poules du 24ème championnat de cette Ligue de champions aura été un véritable chemin de croix pour V.Club qui termine la course avec 4 points seulement : une seule victoire, un match nul, et 4 défaites, dont 2 à domicile dans son terrain fétiche du stade des Martyrs. Dans l'ensemble de six matches, V.Club a encaissé 6 buts, et en a marqués 4, tous dans un seul match contre la JSK (4-1). Dans les cinq autres matches, les attaquants de V.Club ont tourné à vide.