Madagascar: Sun Business Network - Une plateforme luttant contre l'insécurité alimentaire

Thierry Nohasiarivelo, le Secrétaire exécutif de Sun Business Network sollicite les autres entreprises à adhérer à cette noble cause.

Sun Business Network est une plateforme créée à Madagascar en 2017.

« Notre objectif consiste à mener des actions contribuant à la lutte contre l'insécurité alimentaire. En effet, le taux de malnutrition dans le pays a atteint les 42%, selon les dernières publications de l'Institut National de la Statistique. Et les jeunes qui constituent l'avenir de l'entrepreneuriat ,et de la nation en général, qui en sont les plus touchés. Raison pour laquelle, nous nous mobilisons en appuyant deux groupes oeuvrant pour la lutte contre la malnutrition dans les régions de Vakinankaratra et d'Atsimo-Andrefana, en leur allouant chacune, une somme de 4 millions d'ariary », a déclaré Thierry Nohasiarivelo, le Secrétaire exécutif du Sun Business Network (SBN), lors d'une rencontre avec la presse.

Noble cause. « Ce fonds sera ainsi destiné à financer des activités agricoles, notamment la culture maraîchère et bien d'autres légumineux. La production obtenue servira à alimenter les cantines des écoles ciblées dans ces deux régions », d'après ses explications. Force est de reconnaître que le rendement de productivité de la population active diminue considérablement si celle-ci n'est pas bien nourrie. Cela constitue également un obstacle non négligeable ne permettant pas aux jeunes de poursuivre leurs études. D'où, la raison de cette intervention de Sun Business Network.

Entre-temps, le Secrétaire exécutif de cette plateforme sollicite les autres entreprises privées à adhérer à cette noble cause, dans le cadre de leurs activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) et ce, afin de contribuer au développement socio-économique de Madagascar. « La plateforme s'engage également à travailler en étroite collaboration avec l'Etat », a-t-il enchaîné. Ce qui permettra d'atteindre l'objectif de « Faim zéro » fixé par les Nations Unies dans le cadre des ODD (Objectifs de Développement Durable), à l'horizon de 2030.

Priorités. Par ailleurs, la plateforme SBN fixe comme priorités, l'amélioration des politiques et des réglementations nutritionnelles, et le renforcement des chaînes de valeur nutritionnelles. Elle ne ménagera non plus ses efforts pour augmenter la disponibilité des aliments enrichis et accroître la sensibilisation et la demande de nutrition. Des actions qui méritent d'être soutenues par les différentes parties prenantes.