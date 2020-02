Madagascar: Eau et assainissement - Des projets de transformation en cours

Descente sur terrain de la délégation conduite par le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa.

Les infrastructures d'assainissement dans la Capitale sont encore insuffisantes, tout comme la capacité de production d'eau potable. Une descente sur terrain a été faite hier par le nouveau ministre de tutelle, Voahary Rakotovelomanantsoa et son équipe.

Antananarivo ne doit plus être inondée par les eaux de pluie. « Il faut faire la différence entre déchets solides, déchets liquides et eaux de pluie. Les ordures ne doivent plus être jetées dans les canaux d'évacuation d'eau pour que les infrastructures d'assainissement puissent fonctionner convenablement », a soutenu le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa.

C'était hier à Besarety, où le ministre a participé aux travaux de curage des canaux, pour donner l'exemple et encourager l'équipe du SAMVA (Service Autonome de l'Assainissement de la Ville d'Antananarivo) dans leur mission. D'après le ministère, une sensibilisation des citoyens est menée pour que les déchets solides ne soient plus jetés hors des bacs à ordures, et que les infrastructures déjà en place puissent être optimisées. En effet, le DG du SAMVA, également présent sur terrain, a indiqué un manque important d'infrastructures d'assainissement, au niveau des collectes de déchets tout comme au niveau des canaux d'évacuation d'eau.

Eau potable. L'accès à l'eau potable est également un autre casse-tête pour les dirigeants, suite aux multiples coupures répétitives de l'eau de la Jirama. Raison pour laquelle, le ministre Voahary Rakotovelomanantsoa a également visité, hier après-midi, l'usine de traitement d'eau à Mandroseza.

A noter qu'un projet est déjà en cours de mise en œuvre depuis décembre 2019, pour accroître la capacité de cette usine. « Les travaux dureront 6 mois pour la mise en place de l'unité de traitement d'eau supplémentaire d'une capacité de 40.000m3 par jour. Notons que le site de Mandroseza produit actuellement 200.000m3 par jour, alors que les besoins de la population d'Antananarivo atteint 300.000m3. De nombreux projets sont déjà prévus et menés avec le ministère, pour résoudre ce problème d'approvisionnement d'eau de la ville d'Antananarivo et ses environs », a déclaré le DG de la Jirama, Vonjy Andriamanga. A noter que le réseau de distribution d'eau de la Capitale sera également renouvelé pour mettre fin aux fuites et à la mauvaise qualité d'eau.