Madagascar: Pancrace / Championnat de Madagascar - Nette domination des combattants d'Analamanga

Analamanga a largement dominé les débats au premier Championnat national de pancrace, qui s'est déroulé au Gymnase couvert d'Ankorondrano ce dimanche. Au total, le comité a arraché quatorze médailles d'or. Tandis que l'Alaotra Mangoro, le Boeny et le Vakinankaratra ont chacun remporté un titre.

Le premier Championnat de Madagascar de pancrace a connu son dénouement ce dimanche au gymnase couvert d'Ankorondrano. Dix-sept finales ont eu lieu l'après-midi et n'ont pris fin que vers 23 heures. Comme à chaque compétition de pancrace, ce sommet national a également été marqué par une large domination des combattants d'Analamanga.

Le comité hôte a raflé quatorze titres sur les dix-sept en jeu. Pour les combats de la classe A, Tokiniaina Andriamampionona a conservé son titre en éliminant Stéphane Herinandrasana d'Atsinanana en finale chez les moins de 93 kg. Le derby Analamanga, notamment le combat entre Mampionona Solonandrasana et Danni Tsilaviniaina a beaucoup fait parler, chez les moins de -84 kg.

C'était la rencontre la plus attendue. Mampionona, la star du club Lions Taekwondo School, sait se faire respecter par son talent. Il a pris le dessus sur son adversaire par point au second round. Chez les moins de 61 kg, Andoniaina a pour sa part battu Sitraka ; tandis que Tolotra Romain a défait Tommy chez les -56 kg.

Le seul titre de la classe A qui a échappé au comité Analamanga a été remporté par Jackie d'Atsinanana, chez les moins de 70 kg. Il a bien défendu les couleurs de sa ligue d'origine, en écartant Avotra, lors d'une finale âprement disputée. Pour l'Alaotra Mangoro, le comité a arraché un titre grâce à Francky. Il s'est imposé face à Tolotra chez les -61 kg classe B. Le comité Boeny a aussi brillé en décrochant un titre chez les -56 kg par Elyace. Ce dernier a écarté Tina d'Analamanga en finale.

« Le niveau technique des combattants est encourageant. Le pancrace prend aussi de plus en plus de place et pourrait devenir un sport de haut niveau plus tard, comme l'Ultimate Fighting Championship (UFC) et One Championship dans les pays occidentaux. Pour la prochaine organisation, un grand combat international aura lieu au Palais des Sports de Mahamasina en juin », a annoncé le président de la Commission malgache de pancrace et submission, Luc Andriambahoaka.

Ce championnat de Madagascar a pu se tenir grâce à l'appui du Global Fighting Championship. Ce sommet a vu la participation de plus de 300 combattants issus des comités d'Analamanga, du Vakinankaratra, d'Atsinanana, du Boeny et d'Alaotra Mangoro. Rideau donc pour ce sommet national. Place maintenant au cinquième challenge de La Réunion le 28 février. Madagascar y alignera deux combattantes et cinq combattants.