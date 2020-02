Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les actifs extérieurs nets des institutions de dépôt ont augmenté de 1.135,5 milliards en novembre 2019

Dans sa Note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l'Uemoa à fin novembre 2019, la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao) fait le point les actifs extérieurs nets (Aen) des institutions de dépôt. Elle renseigne que d'une année à l'autre, les Aen des institutions de dépôt de l'Union ont augmenté de 1.135,5 milliards, soit 24,1%, en liaison essentiellement avec l'accroissement des Aen de la Bceao (+1.109,8 milliards).

En effet, explique-t-on, les réserves officielles de change de la Banque centrale se sont accrues de 1.197,2 milliards au cours de la période. Les mobilisations de ressources extérieures par les Etats et l'amélioration du rapatriement des recettes d'exportation ont notamment contribué à la consolidation des réserves de change de l'Union.

Dans le même ordre d'idées, la Bceao souligne que les créances intérieures ont progressé en glissement annuel de 9,2%, pour s'établir à 31.981,2 milliards, en liaison avec la hausse des créances sur l'économie (+1.976,4 milliards) et des créances sur les administrations publiques centrales (Apuc) (+730,9 milliards).

Le taux de croissance des créances sur l'économie s'est établi à +9,3% contre +9,2% à la même période de l'année 2018. Cette croissance est en ligne avec la hausse des crédits bancaires accordés aux ménages (+810,6 milliards) et aux entreprises non financières privées (+667,2milliards, soit +5,6%). Les prêts aux sociétés publiques ont augmenté de 194,0 milliards, soit +12,8%, tandis que ceux aux sociétés financières non bancaires se sont accrus à 263,1 milliards, soit +121,2%.

Sur une base mensuelle, ajoute la Bceao, les crédits nouvellement mis en place ont augmenté de 8,5%, après une hausse de 9,3% en octobre 2019. Ainsi, le cumul mensuel, toutes maturités confondues, est estimé à 1.401,5 milliards en novembre 2019, après un niveau de 1.291,4 milliards le mois dernier, en lien avec l'octroi significatif des crédits aux sociétés d'Etat et entreprises individuelles.

Quant aux dépôts mobilisés par les banques de l'Uemoa, ils ont enregistré une baisse de 6,0% à fin novembre 2019, en ressortant à 568,1 milliards contre 603,9 milliards le mois précédent.

Les concours de la Bceao aux banques se sont accrus de 2,8%, en passant de 4.432,2 milliards à 4.557,2 milliards en octobre 2019. La contraction du volume des dépôts bancaires est imputable notamment aux sociétés d'Etat et Epic (-50,8%), aux particuliers (-9,7%) et aux entreprises individuelles (-2,2%). Toutefois, il a été relevé un accroissement des dépôts des entreprises privées du secteur productif, de la clientèle financière, des sociétés d'Etat et organismes assimilés, des assurance et caisse de retraites ainsi que des coopératives et groupements villageois.