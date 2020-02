Burkina Faso: D1/19e journée - Salitas FC, nouveau leader du Faso foot

Le Faso foot a disputé ses rencontres de la 19e journée le week-end dernier. Salitas FC a pris les commandes du championnat à l'issue de sa large victoire (4-0) face à Rahimo FC à Bobo-Dioulasso. Au même moment, l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB) et la SC Majestic se neutralisent (0-0) à Manga.

Après une seule journée passée à la tête du championnat national de foot D1, le SC Majestic cède son fauteuil de leader à Salitas FC. A la faveur de la 19e journée disputée le week-end dernier, les Colombes de Ouaga 2000 ont réalisé une bonne opération en allant s'imposer de la plus belle des manières au stade Wobi de Bobo-Dioulasso face au champion en titre, Rahimo FC. Ladji Coulibaly et ses garçons qui avaient déjà corrigé Rahimo à l'aller (3-0) à Ouagadougou, lors de la 12e journée, ont, une nouvelle fois, infligé une correction (4-0) aux Académiciens de Bama. Michael Ibet s'est offert un doublé (1e et 53e mn), Ilias Dianda (15e mn) et Ismael Karambiri (26e mn) ont été les autres buteurs.

Au même moment, SC Majestic et l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB) se sont neutralisé (0-0) à Manga. Après deux victoires de suite, le Rail club du Kadiogo (RCK) est tombé (0-2) face à l'AS Douanes.

Les poulains du coach Drissa Malo Traoré Saboteur ont encaissé d'abord un premier but signé Moussa Ouattara (38emn). Assami Sansan Dah a ouvert son compteur pour son retour dans le Faso foot en inscrivant le second but des Gabelous. Malgré cette défaite, les Faucons conservent leur rang d'une marche. L'ASEC-K est tombé (0-3) face Royal FC à Bobo-Dioulasso. Les buts sont signés Lata Joseph Debet (40e et 60e mn) et Abdoul Aziz Taroré (60e mn).

Ces deux dernières journées ont souri à l'Union sportive de Ouagadougou (USO). Les rouge et blanc de Larlé se sont imposés à Ziniaré (2-0) face à KOZAF, après leur exploit à Sya lors de la journée précédente face à l'ASFB. La recrue des Rouge et blanc de Larlé, Salam Kagambega et Abdoul Razack Zoungrana ont été les bourreaux des garçons du coach Jean Jaures Baia. Ainsi KOZAF signe sa 2e défaite de suite.

L'Association sportive du Faso Yennenga (ASFA-Y) est tombée (0-1) en clôture de la journée face à l'Union sportive des forces armées (USFA). Le Racing club de Bobo (RCB) dans son déplacement à Ziniaré, a fait jeu égal (0-0) avec l'AS Police. Tout comme cette affiche, celle qui a opposé l'AS Sonabel à l'Etoile filante de Ouagadougou (EFO) s'est également soldée sur un score nul et vierge. A la fin de cette 19e journée, 12 buts ont été inscrits avec 5 victoires et 3 nuls.