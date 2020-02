Tunisie: Deux institutions financières islamiques et africaines disposées à financer le projet de cité médicale à Raqqada proposé par le président de la République

L'entretien lundi soir au Palais de Carthage, entre le président de la République Kais Saied, le président, directeur général de la Société internationale pour le financement du commerce islamique, Hani Salem Sonbol, et le vice-président de la Banque africaine pour l'exportation et l'importation, Omar Kamal, a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et ces deux institutions bancaires, indique la présidence de la république dans un communiqué.

Hani Salem Sonbol et Omar Kamel ont exprimé le soutien des deux institutions à la Tunisie et leur volonté de renforcer l'action conjointe arabe et africaine, réaffirmant la volonté de leurs institutions de financer le projet de la cité médicale annoncé par le président de la République la semaine dernière.

Hani Salem Sonbol a précisé qu'il avait donné au président de l'État un aperçu des réalisations les plus importantes de la Société islamique de financement du commerce international, de ses plans futurs et des secteurs et projets de développement qu'elle veut financer et qui sont conformes aux priorités annoncées par le président de la République.

Il a précisé d'autre part que l'institution a l'intention de mettre en œuvre un deuxième accord-cadre en novembre 2020 qui s'étend sur cinq ans dans le but de financer des programmes dans les domaines du commerce et des petits et moyens projets, en marge de l'accueil par la Tunisie de la troisième session du Conseil des gouverneurs du programme « les ponts du commerce arabo-africain », exprimant l'estime de la Fondation pour la Tunisie, considérée comme partenaire stratégique dans les plans de développement.

Pour sa part, Omar Kamel a déclaré avoir passé en revue avec le chef de l'État les activités de la Banque africaine d'exportation et d'importation en Afrique en général et en Tunisie en particulier, soulignant la volonté de la banque d'ouvrir son bureau du Maghreb en Tunisie.

Il a réaffirmé le soutien de la Banque africaine d'exportation et d'importations à la Tunisie, son engagement à la soutenir dans de nombreux secteurs vitaux, ainsi que la volonté d'appuyer les petites et moyennes entreprises tunisiennes afin d'impulser l'investissement et le commerce interrégional en Afrique.L'entretien s'est déroulé en présence du président du Conseil des affaires tuniso-africaines, Bassam Loukil, et du secrétaire général du Conseil, Anis Jaziri.Le président de la République a annoncé, jeudi dernier, dans une interview accordée à la première Chaîne Nationale après 100 jours de son investiture, qu'il entend construire une cité médicale multidisciplinaire dans la région de Raqqada à Kairouan, indiquant qu'il cherche des sources de financement pour ce projet.