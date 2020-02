Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Ouattara aux cadres du Rhdp : " Investissez le terrain pour ramener la victoire "

Le président du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Alassane Ouattara, veut voir son parti politique rafler la mise au premier tour de l'élection présidentielle d'octobre. Hier, à la faveur d'une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au parc des Sports de Treichville, il a recommandé aux responsables des instances et des structures de sa formation politique de ne plus s'accorder de moment de répit. « Je voudrais donc vous recommander d'être sur le terrain. Investissez le terrain.

C'est cela la solution. Je l'ai dit aux ministres et aux fonctionnaires. Toutes les fins de semaine, vous devez être à l'intérieur du pays. J'ai dit au Premier ministre que plus aucun ministre ne doit voyager plus de deux fois dans le trimestre parce que leur place est sur le terrain, pas dans les avions », a-t-il porté à la connaissance de la foule rassemblée autour de lui.

Persuadé que c'est le terrain qui fera la différence, le Chef de l'État a instruit les animateurs du Rhdp de profiter de ces instants de proximité avec les populations pour "vendre" les idéaux de paix, de fraternité, d'unité et de solidarité que sa formation politique incarne.

« Par vos actions au quotidien, vous devez rassurer les Ivoiriens que le Rhdp est un parti de paix, où nous prônons l'amour et que la violence ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement », a-t-il insisté. Avant de conseiller de ne pas réagir aux provocations. Mais à se projeter vers l'avenir en construisant une société nouvelle avec un Ivoirien nouveau qui a le sens de la responsabilité et du don de soi.

Le premier responsable de la formation politique des Houphouétistes s'est dit également convaincu de la victoire de son parti, au regard des compétences humaines, du déploiement de ses hommes et des moyens mis en œuvre pour quadriller le territoire national. « Nous avons le plus grand parti de Côte d'Ivoire. C'est le seul parti qui couvre l'ensemble du territoire. Notre victoire est certaine par la grâce de Dieu », s'est-il persuadé.

Parlant de la Cei, le Président Ouattara a informé que cet instrument électoral a été mis en place sur la base des discussions avec les principales formations politiques de l'opposition et conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits et des peuples (Caidhp). Et que par conséquent, il s'étonne que des formations politiques de l'opposition continuent de décrier la composition de cet organe électoral présidé par Coulibaly-Kuibiert.

Pour lui donc, rien ne justifie la position de ces responsables de l'opposition qui se plaignent, si ce n'est l'éventualité de la peur de perdre lamentablement les élections face au Rhdp. « C'est cette même Cei qui a organisé les élections qui se sont bien passées.

Ce sont les mêmes Ivoiriens qui vont voter. Mais où est le problème ? Peut-être qu'ils ont peur d'aller aux élections ? Voyant la force du Rhdp et ne sachant pas quoi faire. (...) Ils disent aujourd'hui qu'on attend que le Président Ouattara dise s'il va être candidat ou pas avant de décider. Alors moi aussi, je dis que je les attends », a-t-il ironisé, sous les hourras de nombreux militants qui ont investi la salle.

Le Chef de l'État a, en outre, soutenu que son objectif est d'organiser des élections crédibles, transparentes et sans effusion de sang. Dans cette perspective, il a promis de s'employer au respect du calendrier électoral conformément à la loi. C'est dans ce cadre, a-t-il indiqué, que le code électoral sera disponible dans ce mois de février.

Alassane Ouattara a saisi ces moments de communion avec les militants du Rhdp pour se prononcer sur la tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire par des fils du pays. Sur ce sujet, il a déclaré que l'affaire est entre les mains de la justice qui fera son travail.