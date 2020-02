Madagascar: Athlétisme - Meeting de La Réunion - Madagascar alignera douze athlètes

Le club « Crown Antsirabe » veut briller à domicile.

En vue de la participation de la Grande île au meeting de La Réunion édition 2020, qui aura lieu du 1er au 3 mai, la Fédération malgache d'athlétisme (FMA) organisera un test de sélection. Celui-ci se déroulera le samedi 22 février au Stade municipal d'Alarobia.

En effet, Madagascar compte aligner douze athlètes à ce sommet indianocéanique puisqu'il y aura plusieurs épreuves. D'abord, il y a les 100m, 200m et le relais 4×100 m. Les courses de

3 000m plat pour les hommes, et 1 500 m

pour les dames sont aussi au programme. « Ce test servira à détecter les meilleurs coureurs de Madagascar. Cependant, la compétition sera uniquement ouverte à toutes les ligues et les athlètes licenciés », a déclaré le directeur technique national, Tsiry Manantena Rakotomalala.

Entre autres, la ligue du Vakinankaratra est fin prête à accueillir le premier championnat de Madagascar pour cette saison. Il s'agit notamment du « Cross Country » qui se tiendra ce samedi 8 février à Antsirabe, au parc de l'Est. Les membres de la fédération ont organisé une conférence de presse pour la présentation de la course.

Huit épreuves sont au programme sur les distances approximatives suivantes : 10 km pour les séniors hommes et dames, 8 km pour les U20 hommes, et 6 km pour les dames. Les épreuves pour les catégories U18, et U16 filles et garçons sont aussi programmées. Enfin, il y aura le relais mixte open avec une distance de 4 tours de 2km.

« Toutes les ligues membres de la FMA sont invitées à participer à cette compétition. Dans toutes les épreuves, une ligue pourra engager au plus six athlètes, sauf pour le relais. Pour les uniformes, tous les athlètes d'une même équipe doivent porter la tenue officielle de leur club, pendant la compétition et lors de la cérémonie d'ouverture », a ajouté le directeur technique national. La réunion technique aura lieu ce vendredi.