Nigeria: Clermont 2020 - «Troublemaker», la guerre du Biafra et le silence

interview

Le court métrage présenté au Festival de Clermont-Ferrand par Olive Nwosu s'arrête là où la véritable histoire commence. « Troublemaker » ose mettre le doigt dans la plaie en évoquant la guerre du Biafra, au Nigeria. Cinquante ans après cette guerre civile et ses plus d'un million de victimes, la cinéaste nigériane touche à un traumatisme profond.

RFI : Présenter votre film Troublemaker à Clermont-Ferrand, au plus grand festival du monde dédié aux courts métrages, qu'est-ce que cela représente pour vous ?

Oliver Nwosu : Pour moi, c'est incroyable que je sois ici. J'ai réalisé ce film pratiquement sans argent, dans un tout petit village en Nigeria, avec des amateurs sur place qui n'ont jamais joué dans un film. De voir aujourd'hui qu'ils se retrouvent ici projetés sur grand écran devant un public venu du monde entier, c'est vraiment spécial.

Vous êtes née au Nigeria, aujourd'hui vous étudiez à New York. Comment êtes-vous venue au cinéma ?

Je suis partie aux États-Unis pour étudier et dans ce cadre-là, j'ai pris un cours de cinéma. C'est à ce moment que j'ai réalisé que c'était possible pour moi de faire du cinéma. Ainsi, je suis venue à la réalisation. Et actuellement, je fais un Master of Fine Arts à l'université de Columbia.

Troublemaker (« Le perturbateur ») raconte l'histoire d'un vieillard devenu muet et de son petit-fils très agité. Qu'est-ce qu'il y a si particulier dans cette relation ?

Le film raconte l'histoire d'un grand-père avec son petit-fils. Il montre où le petit fils - qui ne réalise pas ce qu'il est en train de faire - provoque la résurgence d'un traumatisme vécu par le grand-père, vétéran de la guerre du Biafra. Le petit-fils est très curieux d'en savoir plus sur son grand-père qui n'a jamais dit un mot. Il aimerait bien comprendre ce vieil homme. Cela traduit l'intérêt que la jeune génération d'aujourd'hui porte sur l'histoire de notre pays. Par exemple, mon père : il était enfant pendant la guerre du Biafra, mais il ne m'a jamais parlé de cette histoire. Donc, la relation entre le grand-père et le petit-fils représente le silence transmis de génération à génération. Pour cela, le garçon n'est pas conscient qu'il fait du mal à son grand-père. En même temps, l'enfant perd son innocence quand la douleur du traumatisme surgit.

De quelle manière abordez-vous la guerre du Biafra ?

La véritable histoire de ce film est qu'on a passé sous silence l'histoire de cette guerre. Aujourd'hui, au Nigeria, très peu de gens parlent de la guerre du Biafra. Dans ce court métrage, on voit ce grand-père, incapable de parler de cette guerre dans laquelle il avait participé. Il n'aurait plus jamais dit un mot, si son petit-fils n'avait pas provoqué - sans le savoir - un événement qui fera ressurgir sa mémoire, après cinquante ans de silence.

La guerre du Biafra avait lieu entre 1967 et 1970. Cinquante ans après, est-ce difficile de faire un film sur cette histoire ?

Oui, c'est très difficile. À l'occasion des cinquante ans de cette guerre, au Nigeria, on essaie d'organiser des discussions autour de cet événement. Mais, c'est toujours une histoire très lourde, parce qu'il n'y a jamais eu une réconciliation entre les différentes parties de cette guerre civile. Donc, il y a une peur que le fait d'en parler puisse provoquer une nouvelle guerre civile. À mon avis, c'est une erreur. Il s'agit de parler de notre histoire, parce qu'il est important de s'en souvenir d'où l'on vient.

Le budget de votre film s'élève à 3 000 dollars. Pourquoi est-ce si difficile de trouver de l'argent pour un tel sujet ? Il faut rappeler que la guerre du Biafra avait fait plus d'un million et demi de morts, dont beaucoup sont morts de faim.

Je pense qu'actuellement, au Nigeria, il est difficile pour tous les films de trouver de l'argent. Ce n'est pas lié au sujet de Troublemaker. Il n'y a pas de fonds culturels pour financer des films. C'est la raison pour laquelle beaucoup de réalisateurs autofinancent leurs projets. Au Nigeria, il est actuellement très difficile de financer des projets artistiques.

Déclenchée en 1967 par la sécession de la région orientale (dotée des réserves pétrolières) du Nigeria s'autoproclamant République du Biafra, cette guerre n'a pas seulement concerné Nigeria. Des puissances internationales comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ont également joué un rôle. Votre film, est-il reçu différemment selon les pays ?

Jusqu'ici, j'ai montré Troublemakeruniquement au Royaume-Uni et en France. J'ai l'impression que les réactions sont similaires, très positives. Au Nigeria, le film n'a pas encore été projeté publiquement. Mais, ici, à Clermont-Ferrand, une Nigériane est venue me voir et m'a félicitée pour le film, parce qu'elle-même s'est toujours interrogée pourquoi il y a si peu d'information sur la guerre du Biafra.