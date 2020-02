Cote d'Ivoire: Visite à Sakassou - Le Chef de l'État réitère son engagement à rassembler les enfants d'Houphouët

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a rendu visite, ce samedi 1er février 2020, à Sakassou, à la Reine des Baoulés entourée des Chefs de canton, des Chefs de tribu, des Chefs de village et des membres de la Cour royale.

Cette visite, qui avait un caractère familial, a été l'occasion pour le Chef de l'Etat de renouveler sa gratitude à Sa Majesté Nanan AKOUA BONI II, Reine des Baoulés, pour le grand honneur qu'elle lui a fait en lui rendant visite à Abidjan ainsi que pour ses conseils et son soutien constant.

Le Président de la République a réitéré à la Reine ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année et lui a exprimé sa reconnaissance pour ses actions en faveur de la cohésion sociale et de la paix.

Il lui a, par ailleurs, adressé ses remerciements pour les démarches qu'elle a entreprises en vue de rassembler tous les "enfants" du Président Félix HOUPHOUËTBOIGNY et a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer pour l'aboutissement de cette action.

Le Chef de l'Etat a ensuite invité ses concitoyens à continuer de travailler à la consolidation de la paix retrouvée et s'est félicité des progrès enregistrés par notre pays dans plusieurs domaines, notamment économique, politique, social, diplomatique, culturel et sportif.

Le Président Alassane OUATTARA a réaffirmé sa foi en ses compatriotes en cette année électorale et a réitéré son engagement à tout mettre en œuvre pour rassembler les "enfants" du Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY mais également toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire.

Evoquant les doléances formulées par les populations du Royaume baoulé, notamment la construction d'un commissariat de police et d'un château d'eau à Sakassou, le bitumage de l'axe Tiébissou - Sakassou - Béoumi, la revalorisation du prix d'achat de l'anacarde aux paysans, la lutte contre l'orpaillage clandestin et les conflits intercommunautaires, le Chef de l'Etat a rassuré les populations sur sa volonté d'agir pour trouver des solutions idoines à ces problèmes et améliorer les conditions de vie de ses concitoyens.

Pour terminer, le Président de la République a réaffirmé sa détermination à œuvrer à la consolidation et au renforcement du climat de paix et de la cohésion sociale dans notre pays.

La Reine des Baoulés, Sa Majesté Nanan AKOUA BONI II, à travers son porte-parole, a, pour sa part, remercié le Chef de l'Etat pour ses actions de développement et de paix et lui a réitéré le soutien du peuple baoulé dans son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère, moderne et modèle.

Notons que le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY, le Président du Sénat, M. Jeannot AHOUSSOU KOUADIO, le Président de la Cour Suprême, M. René Aphing KOUASSI, des membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel ont pris part à cette rencontre.