Madagascar: Anosy - Huit ambassadeurs au MAE

Valse diplomatique au ministère des Affaires Etrangères, hier. Ils sont huit diplomates à rendre une visite de courtoisie au ministre de tutelle. Il s'agit notamment de 1'Union Africaine (Hawa Ahmed Youssouf), Grande Bretagne (Phil Boyle), le Système des Nations unies (Charlotte Faty Ndiaye, coordonnateur résident par intérim du Système des Nations unies), OIF (Malik Sarr), Etats- Unis, (Michael Peter Pelletier), représentant de la BAD (Mohamed Abdallah Cherif), Union européenne (Giovanni Di Girolamo) et Russie (Stanislav Anvarovich Akhmedov) A la suite de cet entretien, l'ambassadeur de l'Union africaine a déclaré que « nous sommes très contents, nous exprimons encore une fois au ministre notre disposition pour pouvoir travailler ensemble, en tant qu'< Union Africaine, pour la stabilité et aussi pour le développement de Madagascar. Madagascar restera sur la scène internationale comme d'habitude et nous sommes à votre disposition pour vous appuyer et vous aider dans ce sens ».

Et de continuer que « le sommet de l'Union Africaine est prévu du 09 au 10 et tous les Chefs d'Etat africains sont invités à prendre part et nous sommes très contents que le Président Andry Rajoelina sera présent avec le Ministre des Affaires Etrangères. C'est une occasion pour toutes les délégations Africaines de se retrouver et de s'échanger. Lors du jour, la réforme de l'Union Africaine qui sera présentée à huit-clos au chef d'Etat, ils ont l'occasion de discuter, donc ce thème c'est « Faire taire les armes ». Nous en tant qu' Union Africaine, nous nous battons pour que les armes cessent en Afrique (... ) »

Appui des Institutions. Quant à l'ambassadeur de l'Union européenne, il a souligné que « nous sommes très contents de la coopération avec Madagascar. Comme vous savez, on a un grand programme de coopération et développement économique avec Madagascar. On a aussi un dialogue très actif et très fort. On était ensemble durant toute l'opération électorale. L'union européenne a été présente durant les observations électorales et dans l'appui des institutions. On a récemment une visite du vice-président de la Banque européenne des investissements et on a signé un accord avec le PRM pour améliorer l'approvisionnement et la distribution d'eau. Je veux dire qu'il y a énormément de programmes qui ont été lancés ».