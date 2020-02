Cote d'Ivoire: Demande de libération de Gbagbo et Blé Goudé - Des militants frontistes mobilisés à la place Ficgayo

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront, ce jeudi 6 février, devant la Chambre d'appel de la Cpi. Il s'agira pour les juges de cette chambre d'examiner leurs conditions de mise en liberté. En prélude à cette audience, la plateforme de l'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (Eds) et des cadres dissidents du Fpi, avec à leur tête Assoa Adou, ont organisé un meeting, samedi, à la place Ficgayo de Yopougon pour demander la libération des deux leaders.

En effet, Selon Assoa Adou, après un procès qui a duré plus de 7 ans, le procureur de la Cpi n'a pas réussi à prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et que par conséquent, le bon sens recommande qu'ils soient purement et simplement relaxés.

Mieux, pour lui, la mise en liberté des concernés viendra donner un coup d'accélérateur à la réconciliation nationale. « J'espère que le 6 février, Laurent Gbagbo et Blé Goudé seront libérés et pourront ainsi revenir au pays », a-t-il souhaité. Avant d'inviter les nombreux militants à rester devant leurs postes téléviseurs ce jour pour suivre cette audience tant attendue.

Armand Ouégnin, président de la plateforme Eds, lui, a appelé les frontistes à rester mobilisés pour accueillir l'ancien Chef de l'Etat et l'ex-président de la galaxie patriotique.

Parlant des échéances électorales à venir, il a déclaré que la Côte d'Ivoire ne doit plus sombrer dans une crise du fait des élections. Pour ce faire, à l'en croire, la Commission électorale indépendante (Cei) doit être reconstituée. Il a aussi demandé la gratuité des Cartes nationales d'identité (Cni).

L'ex-Première dame, Simone Gbagbo, ainsi que des responsables des partis politiques de l'opposition comme Danièle Boni Claverie étaient présents à ce meeting. Le Pdci-Rda y a également dépêché une forte délégation. Seri Bi David, au nom du secrétaire exécutif de cette formation politique, Maurice Kakou Guikahué, a dit être là pour exiger la fin de ce procès afin que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé regagnent la mère patrie.

Il a fait savoir à la foule qu'Henri Konan Bédié et le fondateur du Fpi ont décidé de « regarder dans la même direction pour rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire ». Et que pour réussir cela, Laurent Gbagbo et Blé Goudé doivent impérativement rentrer au pays.