Madagascar: Histoire - L'Imerina revu, revécu et débattu

L'Imerina dans toute sa splendeur et ses périls en sourdine.

Amoureuse des terres centrales de Madagascar, surtout de celles qui abritent le groupe ethnique

« Merina », Agnès Joignerez tiendra une présentation intitulée « Coeur de l'Imerina, patrimoine en péril » le 15 février prochain, au Musée de la photographie à Anjohy, à partir de 10h.

La scientifique environnementale, séduite par le charme des Hautes Terres malgaches, invitera « à découvrir le patrimoine culturel et le monde rural autour d'Antananarivo. Voyage dans le temps, entre passé et présent, entre le vivant et le sacré.

La pierre, la terre, le végétal et l'eau... Des collines, des rizières et des marais, ponctués de villages à l'architecture étonnante. Et partout l'omniprésence ancestrale de ces hommes et femmes qui ont marqué l'histoire du royaume 'Merina' et du pays tout entier ».

Comme dans le livre sorti en 2003, dont le titre est « Voyage en terre malgache : le cœur de l'Imerina », en collaboration avec Elie Rajaonarison.

Dans ce livre, elle a déjà lancé un « cri d'alerte pour patrimoine en danger. Les collines sacrées, le charme des villages royaux, les élégantes demeures seigneuriales, la chaleur de la brique, l'immensité verte du Betsimitatatra. Dans 20 ans, qu'en restera-t-il ? ».