Cote d'Ivoire: Campfc - Brice Kouassi plaide en faveur d'une plus grande sollicitation de l'institution

Dr Brice Kouassi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a appelé le 30 janvier à une plus grande sollicitation du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc) par les institutions publiques et privées.

C'était à la faveur de la cérémonie marquant l'entrée académique 2020-2021 dans les locaux de ladite institution logée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. « Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons ici ?

Le Campc est à votre disposition pour tous vos besoins en renforcement des capacités », a-t-il lancé. Brice Kouassi a déclaré que le centre est un instrument adapté au besoin de la formation des cadres africains pour l'atteinte des objectifs de développement visés par les États du continent dont la Côte d'Ivoire, engagée dans un processus de transformation structurelle de son économie.

« Notamment à travers le développement des secteurs professionnels à fort potentiel d'insertion, afin de favoriser la création d'emplois pour les jeunes », a souligné le secrétaire d'État. Il a insisté sur la capacité du Campc à produire des cadres « outillés, créatifs et productifs qui constitueront cette masse critique de leaders qui créera un impact réel sur nos économies nationales à l'ère de la concurrence internationale ».

Pour sa part, Pr Joseph Assi-Kaudjhis, Dg du Campc, a réitéré l'engagement de l'institution à poursuivre sa mission « de sauvegarder et surtout de rendre accessible à tous ceux qui participent au fonctionnement de nos entreprises, des organismes et institutions des États, le savoir sous toutes ses formes ». Au dire de Pr Kaudjhis, cette bataille va se mener à travers « ses programmes de formation innovants à faire marcher la machine économique, à lutter contre la médiocrité, la misère et la pauvreté et à accompagner nos États dans leur quête de bien-être ».

À l'occasion, le Dg du Campc a prononcé une conférence inaugurale dont le thème était « La gouvernance de la commande publique », au cours de laquelle il a clairement situé les enjeux des marchés publics au plan national, sous-régional et régional. Mais également la nécessité de la formation de spécialistes en passation et gestion desdits marchés dans la zone communautaire de l'Uemoa.