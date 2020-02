Algérie: Plus de 32.000 visiteurs du Palais royal de Tlemcen en 2019

Tlemcen — Le Palais royal implanté à l'intérieur de la citadelle d'El Mechouar (Tlemcen), devenu au fil des années une véritable destination touristique, a accueilli plus de 32.000 visiteurs en 2019, a-t-on appris lundi auprès de sa directrice, Radia Benhadji.

Le nombre de visiteurs nationaux et étrangers sans cesse croissant a permis des rentrées d'argent dépassant six (6) millions de dinars pour l'année 2019, a fait savoir M. Benhadji, qui a souligné que le nombre important de visiteurs place le Palais royal de Tlemcen en pôle position des sites touristiques et musées les plus visités dans la Cité des Zianides.

Le plus souvent et notamment durant les saisons hautes de la période estivale, la chedda est proposée aux femmes touristes avides de la porter pour en prendre avec des photos souvenirs moyennant des sommes symboliques d'argent.

Par ailleurs, les principales fêtes religieuses et nationales telles que le Mawlid Ennabaoui et Yennayer et autres mois du patrimoine sont célébrés à l'intérieur du palais de manière à sauvegarder les traditions et les coutumes propres aux différentes régions de la wilaya.

Le Palais royal, reconstruit selon le plan de l'un des cinq palais que comptait la citadelle d'El Mechouar au temps des Zianides, abritera, début mars prochain le tournage d'une partie d'un film historique qui s'intitule "La dernière reine" et qui retrace l'histoire de la dernière princesse du Royaume d'Alger, Zafira, a-t-on annoncé de même source.