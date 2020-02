Gabon: DGST-EAU - Un point de presse pour assainir l'environnement

La Direction générale des services techniques à l'environnement et aux aménagements urbains (DGST - EAU) a animé un point de presse le samedi 01 février 2020 dans la commune d'Akanda, au Nord de la capitale gabonaise. Ledit point de presse s'inscrit nouvelles orientations qui permettront de résoudre les problèmes de voirie les communes de Libreville, d'Owendo et d'Akanada et bien d'autres communes.

C'est un Célestin Ndong Essono, Directeur général des services techniques à l'environnement et aux aménagements urbains (DGST - EAU), déterminer à apporter sa pierre à l'assainissement des communes du pays en général et celles de Libreville, Akanda, Owendo et bien d'autres communes environnantes. Homme doté d'une expertise reconnu en la matière. Après avoir pris conscience de son expertise concernant entre autre, les notes sur les états généraux de Libreville, les politiques générales, les politiques économiques et le renseignement technique, concernant la direction générale en gestation dont il a la charge, le président de la République lui a suggéré "de se rapprocher du maire de Libreville au fin d'insertion.

Aussi, faut-il le souligner, l'initiative de Célestin Ndong Essono s'inscrit dans la vision politique du président de la République." A ses dires, cette initiative a été saluée par le Chef de l'Etat, à ce qu'elle s'inscrit parfaitement dans le cadre de sa vision en matière de résorption du chômage des jeunes gabonais qui ont un métier ou pas, d'une part. "Par votre expertise du déroulé au sein de la municipalité de Libreville, les mécanismes susceptibles et techniques permettent de résoudre le problème de la question de l'insalubrité et autres dépravations"rapporte-t-il.

Le Directeur général des services techniques à l'environnement et aux aménagements urbains (DGST-EAU) fait de l'assainissement de l'environnement son cheval de bataille. Il dit être soucieux de la question de l'insalubrité dans la capitale gabonaise. Pour lui, l'organisation des séminaires de formation et de perfectionnement des agents de la Dgst-Eau dont il a la charge, intervient dans la stricte logique d'avoir des agents publics outillés et bien formés dans l'art de gestion de la chose publique. "L'esprit de cette initiative vise la Mairie de Libreville en particulier et l'Etat en général à être à l'abri des malversations financières, légions dans notre pays d'une part, détournements de pièces comptables..."lance-t-il.

La Direction générale des services techniques à l'environnement et aux aménagements urbains (DGST- EAU) soucieuse de l'assainissement, se propose de planifier, superviser et le suivi des opérations de bonne gouvernance de la ville de Libreville en proie à des difficultés techniques, scientifiques, morales ...