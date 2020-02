Algérie: Libye - Les belligérants acceptent de transformer "la trêve" en un "cessez-le-feu durable"

Geneve — Les belligérants de la crise libyenne ont accepté lors de pourparlers à Genève de transformer la "trêve" en un "cessez-le-feu durable" et doivent désormais déterminer comment parvenir à cet objectif, a annoncé mardi, Ghassan Salamé, l'émissaire de l'ONU pour ce pays.

"Les deux parties sont venues à Genève et nous avons commencé hier à discuter avec elles de la longue liste de points à notre ordre du jour, en commençant par la tentative de transformer (...) cette trêve en un véritable accord sur un cessez-le-feu durable", a déclaré M. Salamé."Le principe a été adopté au cours de la première session et la question est de savoir quelles en sont les conditions", a-t-il poursuivi.Confirmée lors de la Conférence internationale sur la Libye, tenue le 19 janvier à Berlin, une commission militaire conjointe, composée de dix officiers, cinq (5) de chaque côté (protagonistes de la crise libyenne) a pour mission de définir sur le terrain les mécanismes de mise en oeuvre d'un cessez-le-feu durable, avec retrait de positions militaires."Il existe une véritable volonté des deux parties de s'asseoir ensemble et de commencer à négocier ensemble", a insisté M. Salamé, spécifiant toutefois que les parties ne discutent pas encore directement.

L'émissaire de l'ONU a une fois de plus dénoncé mardi les violations continues des engagements pris à Berlin par la communauté internationale pour arrêter les ingérences et les livraisons d'armes aux belligérants.En parallèle aux pourparlers militaires à Genève, l'ONU a lancé un autre volet de discussions autour de sujets économiques et financiers et un premier cycle de discussions s'est tenu à Tunis le 6 janvier.Un deuxième round est prévu le 9 février au Caire, a indiqué M. Salamé. Il espère également que les parties vont entamer des discussions politiques, probablement dans deux semaines (...) à Genève".

Dans le même sillage, les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye (Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan, Tchad et Niger) ainsi que le Mali, ont, lors de leur réunion tenue le 23 janvier à Alger à l'initiative du président de la République Abdelmadjid Tebboune, exhorté les belligérants libyens à s'inscrire dans le processus de dialogue politique, sous les auspices de l'ONU, avec le concours de l'Union Africaine (UA) et des pays voisins de la Libye, en vue de parvenir à un règlement global de la crise libyenne loin de toute ingérence étrangère.Ils ont appelé à la préservation de la sécurité en Libye, son indépendance et son intégrité territoriale, ainsi qu'au rejet des interventions étrangères qui ne font que perdurer la crise et la rendre plus complexe.