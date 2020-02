Tunisie: Soldes d'hiver - A la recherche des bonnes affaires

Comme à l'accoutumée, le démarrage de la période des soldes a enregistré une affluence record! On a pu assister à un véritable raz-de-marée dans les centres commerciaux où les boutiques ont ouvert tôt leurs portes, samedi dernier, pour accueillir les visiteurs.

Les soldes d'hiver ont déjà démarré depuis la fin de la semaine dernière. Toutes les boutiques de prêt-à-porter ont affiché, sur leur vitrines, la première démarque des soldes, affichant 20 et 30% de remise sur tous les articles, même ceux de la nouvelle collection. Les préparatifs pour accueillir la clientèle ont démarré depuis quelques jours. On rangeait tous les articles soldés destinés à la vente sur les différents étalages d'un même rayon, ceux de la collection de la saison dernière, les nouveaux arrivages... avec les prix initiaux et la réduction et les remises sur certains articles.

A 10h00, samedi dernier, la foule, n'a pas raté cette journée printanière et le beau temps qu'il faisait pour aller se balader et jeter un coup d'œil sur ce que proposent les boutiques lors de la première journée des soldes. Nous étions au centre-ville de Tunis, dans l'une des boutiques branchées, destinée en particulier aux teenagers et jeunes. L'accès à l'intérieur de la boutique fut difficile vu le nombre important des visiteurs qui ont investi les lieux, scrutant avec attention les rayons à la recherche de la perle rare. Ons est une jeune fille qui ne dépasse pas les 24 ans. Elle est venue, accompagnée de ses deux copines, pour découvrir ce que la boutique offre à sa clientèle fidèle. «J'ai été alertée, par messagerie, depuis quelques jours, qu'il y aura des surprises et plusieurs articles à prix réduits lors du démarrage des soldes. Je suis venue illico, avec mes copines, afin de chercher quelques fringues super à prix cassé. J'attendais cette occasion pour renouveler ma garde-robe, devenue un peu démodée et profiter pleinement des soldes de l'hiver afin de me procurer des vêtements à la fois neufs et fashion», ajoute la jeune fille rapidement avant d'aller parcourir les différents rayons à la recherche de la pièce unique.

Affluence moyenne le premier jour

Pas très loin de cette boutique, une autre foule s'est rassemblée à l'entrée d'un autre magasin de prêt-à-porter. Idem pour ce dernier qui propose des articles avec remise de 20%. Nous avons rencontré Imen en train d'essayer une paire de chaussures qui affichait une remise de 40 dinars. «C'est l'occasion ou jamais de m'acheter une nouvelle paire de chaussures à un prix raisonnable. Je ne pouvais pas attendre la deuxième ou la troisième démarque au risque de ne plus trouver ce modèle qui m'a plu». Et de renchérir : «Je n'ai pas acheté de nouveaux articles depuis l'été dernier et j'ai épargné une somme de trois cent cinquante dinars pour les dépenser lors des soldes d"hiver. Je suis à la recherche d'une nouvelle tenue hivernale, composée de chaussures, pantalon et pull ou sac à main. Sinon, je profiterai également de la friperie pour le reste des accessoires qui me manquent. Au moins dans la fripe, les prix des vêtements sont beaucoup plus raisonnables sauf que le seul problème, c'est qu'on ne tombe pas souvent sur la pièce qu'on veut avoir».

Les boutiques d'accessoires et d'objets de décoration ont été prises d'assaut par des visiteurs curieux de découvrir les objets et les articles de décoration soldés. Celles-ci affichent des remises qui vont jusqu'à 50% pour les bougies parfumées, les veilleuses, les horloges, les couverts de tables...Dans une des boutiques dans laquelle nous nous sommes rendues, la vendeuse, occupée à répondre aux questions de ses clients, nous montre les différents modèles exposés sur les rayons, en nous expliquant que la première journée des soldes a connu une affluence plus ou moins moyenne par rapport à l'année dernière. Si certains clients font des achats dès la première journée des soldes, d'autres, par contre, partent en repérage avant de se décider à acheter un article.

Grosso modo, la première journée des soldes semble réussie pour certaines boutiques alors que pour d'autres ce n'était forcément pas le cas. Il faudra attendre que les boutiques affichent leur deuxième et troisième démarques avant de faire le bilan total de la saison des soldes d'hiver.