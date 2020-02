Afrique: Le monde appelé à faire de la paix un "idéal commun"

La fondatrice de la Fédération internationale pour la paix (FPU), Hak Ja Moon, a souligné, mardi à Séoul, la nécessité pour les nations du monde de faire de la recherche de la paix durable, un idéal commun.

"Toutes les 200 nations du monde doivent faire de la recherche de la paix durable un idéal commun afin de surmonter les nombreux écueils et barrières religieuses, idéologiques, politiques qui assaillent l'humanité", a indiqué Dr Moon lors de la session organisée en marge du Sommet mondial 2020 pour la paix.

Elle a expliqué que "seules la paix et l'unité peuvent aider à installer le bonheur dans les cœurs des hommes, un environnement sain, améliorer les conditions de vie de milliers de personnes à travers le monde".

Mme Moon a dit souhaiter de tout cœur la réunification de la Péninsule de la Corée et invité à bannir l'égocentrisme et l'égoïsme, tout en revenant aux valeurs universelles, enseignements et principes édictés par Dieu, créateur du Ciel et de la Terre.

"Si tous les citoyens du monde revenaient à ces valeurs, alors beaucoup de conflits, de guerres, les différences entre les peuples, les nations, etc. n'existeraient plus", a-t-elle soutenu devant quelque 7000 délégués venus de 171 pays du monde.

Ce même appel a été lancé par l'ancien Premier ministre du Cambodge, Samdech Hun Sen en estimant que les échanges d'idées sur l'évolution des situations régionales et mondiales devraient aider à restaurer la paix dans le monde et assurer un développement durable.

L'ancien président du Guatemala, Jimmy Morales a de son côté invité les dirigeants du monde à avoir la "bravoure" de mettre sur orbite les nombreuses idées sur la paix pour atteindre cet idéal.

"Le Sahel qui fait face à une guerre asymétrique, une guerre sans visage avec son lot de victimes innocentes a fortement besoin d'une paix et nous vous invitons à nous aider à travers vos prières à la restaurer", a souligné le Premier ministre du Niger, Brigi Rafini.

Cette série de discours de différents leaders politiques du monde a été entrecoupée par des prestations artistiques de musiciens coréens et des jeunes ambassadrices de la paix qui ont chanté le fameux appel "We are the world" initié à l'époque en faveur de l'Afrique par des musiciens de renom.

A la fin de la cérémonie, une dizaine d'anciens et de dirigeants politiques actuels ont reçu des médailles d'honneur et la déclaration du Sommet 2020 validée par les trois coups de gong du Dr Moon.