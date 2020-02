Sénégal: Saint-Louis - Célébration de la journée mondiale des zones humides

À l'instar des autres villes du Sénégal et de l'étranger, la ville tricentenaire a célébré, avant-hier dimanche, la Journée mondiale des zones humaines. Cette journée commémore la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.

À Saint-Louis, c'est la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul qui a abrité les festivités, sur initiative de la Division des Zones Humides à la Direction des Parcs Nationaux. Pour cette édition, la Journée mondiale des zones humides a coïncidé avec la fin de la décennie des Nations Unies sur la biodiversité.

Celle-ci a pour but d'inspirer une action élargie à l'appui de la biodiversité et de la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique. Le thème retenu est "Zones humides et biodiversité".

Le choix porté sur la région de Saint-Louis et plus précisément la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeulm, d'abriter la célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides n'est pas du tout fortuit, à en croire le lieutenant-colonel Ibrahima Gueye, Chef de la Division des Zones Humides à la Direction des Parcs Nationaux. "Nous avons choisi la ville de Saint-Louis à deux titres.

D'abord à titre de la thématique de cette année qui est "Zones humides et biodiversité". Saint-Louis étant une grande zone humide, influencée par la mer et le fleuve Sénégal avec ses zones humides connexes.

L'autre titre, c'est que Saint-Louis recèle le plus grand nombre de parcs et de réserves au Sénégal", a-t-il dit pour justifier leur choix.

C'est ainsi les agents de la Direction des Parcs Nationaux, des Aires Marines Protégées, des Eaux et Forêts, les autorités administratives et locales de la régions se sont donnés rendez-vous au niveau de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul, pour célébrer cette Journée Mondiale des Zones Humides, et ce, en présence de plusieurs élèves.

"Cette Réserve joue de nombreuses fonctions écologiques sur le plan de biodiversité et en même temps sur le plan de la conservation et de la préservation des zones humides. C'est une zone humide d'importance internationale, site Ramsar, noyau central dans la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du Fleuve Sénégal", a-t-il ajouté.

Ce site d'acclimatation d'antilopes sahélo-sahariennes, accueillant des milliers d'oiseaux d'eau migrateurs du paléarctique et afrotropical.

Pour rappel, cette Journée Mondiale des Zones Humides a été précédée d'une autre activité tenue la veille, notamment une journée d'investissement humain autour de la gestion de la propreté et c'est la cuvette de Ngaï Ngaï qui a accueilli les gestionnaires de la Réserve et toutes les populations attenantes.

Le but était de les appuyer à faire cet acte de prise en charge des préoccupations environnementales.

Il a également invité les populations locales et les collectivités territoriales à s'approprier la protection, la préservation et la conservation du patrimoine naturel que constituent les parcs et les réserves du pays.