Sénégal: Affaire de la cité Tobago - Le collectif des impactés monte encore au créneau

Après la sortie des Freys de Yoff pour fustiger le comportement des membres de la commission de rétablissement des ayants- droit de la cité Tobago, le collectif des impactés est monté au créneau pour dénoncer avec véhémence les tripotages concoctés par ces derniers, lors de l'élaboration de la liste réelle des impactés. C'était à l'occasion d'un point de presse tenu hier, lundi 3 février, à Yoff.

L'affaire des impactés de la cité de Tobago est loin de connaitre son épilogue. Après, une première sortie le 20 janvier passé pour dénoncer les malversations perpétrées par certains membres de la commission chargée de diligenter le rétablissement dans leurs droits des sinistrés de Tobago, le collectif des impactés est encore sorti du bois pour alerter directement le président Macky Sall.

Imam Cheikh Aliou Sow, imam de la grande mosquée de Boucotte à Ziguinchor et cadis au tribunal départemental de Ziguinchor, membre des impactés et porte-parole du jour, revient sur l'objectif de cette rencontre avec la presse : « Nous voulons que le président sache ce qui se passe dans cette affaire parce que malgré sa volonté affichée de rétablir les impactés dans leur droit, certains parmi eux ne parviennent toujours pas à obtenir gain de cause. Nous voulons qu'il intervienne à nouveau pour nous aider à rétablir la vérité».

Tout en se satisfaisant par ailleurs de la volonté affichée par le président Macky Sall de rétablir les impactés dans leurs droits, il a fait savoir que des personnes de « mauvaise foi » sont entrées dans la danse pour créer une liste parallèle dans laquelle ils ont inscrit leurs parents proches qui n'ont jamais connu la cité Tobago pour faire d'eux des bénéficiaires au détriment des vrais impactés.

Mouhamadou Moustapha Fall, un autre impacté raconte : « ils nous ont demandé de verser chacun 100.000fcfa pour payer un avocat afin de trouver des opportunités de négociations avec le gouvernement.

Et quand le président Macky Sall a accepté de nous dédommager, ils en ont profité pour nous écarter et créer une fausse liste qu'ils ont remise au Premier ministre d'alors, Mahammed Boun Abdoulaye Dionne».

Le collectif charge les membres de la commission qu'il accuse de faire dans le faux car, dixit Imam Sow, « quand le moment du rétablissement est arrivé, nous nous sommes rendus à la direction des domaines pour reprendre nos baux.

On nous a dit qu'on doit attendre la 2ème liste, mais après investigation, on s'est rendu compte qu'une seconde liste n'existait pas et n'existera jamais. C'est alors que j'ai décidé de porter plainte personnellement », fulmine-t-il.

De leur côté, pour prêter main forte, les Freys de Yoff disent opter pour les négociations mais n'excluent pas de descendre sur les rues et brûler des pneus.

A noter qu'en réponse à la première sortie des Freys, la commission indexée avait balayé d'un revers de la main les accusations. Elle avait ainsi soutenu, mordicus, que ces personnes ne font pas partir des impactés.