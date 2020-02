Sénégal: Situation délétère à l'Aps - Le SYNPICS affiche son «soutien indefectible» à Bamba Kassé et cie

La décision prise par la direction générale de l'Agence de Presse Sénégalaise (Aps) avant-hier, dimanche 2 février 2020, de licencier Mesdames Yaye Fatou Mbaye Diagne et Fatou Diop Wade, respectivement chef du service commercial et chef du service administratif et financier tout comme la mesure de suspension dont l'objet Ahmadou Bamba Kassé, par ailleurs secrétaire général du Synpics, n'agréent pas le Syndicat des professionnels de l'information.

Dans un communiqué en date d'hier, lundi, le Synpics s'est dit solidaire de son secrétaire général et des deux agents licenciés par la direction de l'Aps.

Rappelant dans la foulée la genèse des différends qui ont abouti à ce clash entre la direction de l'Aps et ses agents, le Synpics a dénoncé « avec la plus grande fermeté le comportement violent et indigne de M. Thierno Birahim Fall qui n'hésite pas à faire recours à la violence sur ses agents, qui plus est, des femmes ».

Le Synpics dit condamner « l'usage de la violence qu'elle soit physique ou verbale d'où qu'elle vienne. Ce fait est encore plus regrettable venant d'un agent qui représente l'Etat du Sénégal à son poste ».

Pour finir, le Synpics a dit « se réserver le droit de mener toute action pour le respect des droits » des agents pris en grippe par le sieur Fall.