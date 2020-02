Sénégal: Riposte dynamique contre le coronavirus - L'ambassade de la Chine donne des assurances

Après l'apparition de l'épidémie de coronavirus en décembre dernier, le gouvernement chinois y a attaché une grande importance et a créé une commission pour la lutte contre l'épidémie. Dans un communiqué daté du 02 février dernier, la source énumère diverses mesures dont, en premier lieu, l'inclusion de la pneumonie infectée par ce nouveau type de coronavirus dans la gestion des maladies infectieuses conformément à la loi.

A ce point, l'Ambassade de Chine au Sénégal a renseigné : « un mécanisme multisectoriel de prévention et de contrôle et un plan d'urgence de santé publique ont été lancés à l'échelle nationale ».

Pour l'Etat chinois, il s'agit deuxièmement d'enrayer la propagation de l'épidémie. « En tant que zone la plus touchée, la province du Hubei a adopté des mesures de prévention et de contrôle plus strictes : les patients sont mis en quarantaine et en traitement centralisé, l'entrée et la sortie de Wuhan sont strictement contrôlées.

D'autres provinces ont renforcé les mesures de surveillance épidémique, de prévention et de contrôle, ainsi que celles de diagnostic précoce et de tirage des patients pour la population flottante », a souligné le communiqué.

La 3ème mesure prise par les autorités chinoises entend mettre en œuvre les principes de « détection précoce, notification précoce, isolement précoce et traitement précoce » et de « rassemblement des patients, des experts, des ressources et du traitement ».

S'inspirant de l'expérience de la lutte contre l'épidémie SRAS en 2003, l'Ambassade de Chine a renseigné que deux hôpitaux spécialisés, chacun d'une capacité d'absorber plus de 1000 personnes infectées, seront construits à Wuhan en dix jours.

Des ressources médicales de tout le pays y sont mobilisées. « Jusqu'au soir du 2 février, environ 8310 personnels sanitaires à travers le pays sont venus soutenir la bataille au Hubei », a renseigné la source.

Il est par ailleurs question, selon la Chine, de renforcer la recherche et le développement scientifiques. « Nos experts scientifiques sont en train de mener une course contre la montre pour développer des kits de dépistage facile, des vaccins et des médicaments efficaces.

Et ils s'engagent activement dans la vulgarisation des mesures de prévention et dans le décryptage des dernières situations épidémiques, de manière à sensibiliser plus le public pour se protéger », a-t-elle déclaré.

Il s'agira enfin, selon la même source, de diffuser les informations à temps dans un esprit d'ouverture et de transparence et avec un sens élevé des responsabilités, et surtout d'intensifier la coopération avec la communauté internationale.

« Dès la première heure, le gouvernement chinois a informé et partagé des informations techniques avec l'OMS, et maintenu d'étroites communications avec les missions diplomatiques accréditées en Chine en leur informant les dernières situations épidémiques ainsi que les efforts déployés par la Chine. L'OMS et de nombreux pays ont salué, compris et soutenu les mesures prises par la Chine ».

Face à l'épidémie qui a été déclarée le 30 janvier par l'OMS, une urgence de santé publique de portée internationale, le gouvernement chinois a souligné que le pays accorde une grande attention à la santé et à la sécurité des étrangers résidant en Chine.

« Le gouvernement chinois répond à temps à leurs besoins légitimes et continue à coordonner avec les autorités locales afin d'assurer leurs droits et intérêts légitimes.

Le gouvernement central est en train de transporter des fournitures à Wuhan sans arrêt. La vie quotidienne et les soins médicaux y sont garantis » souligne l'ambassade.

Ainsi s'appuyant sur les avantages institutionnels de la Chine et les expériences qu'elle a acquises dans la lutte contre l'épidémie du SRAS, de la grippe aviaire et de l'Ebola, ainsi que les solides bases scientifiques, technologiques et matérielles accumulées au cours des 70 dernières années depuis la fondation de la République populaire de Chine, la Chine se dit capable de vaincre cette épidémie en poursuivant le principe de « choix des méthodes de prévention et de traitement scientifiques et prise de mesures avec précision ».