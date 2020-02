Ile Maurice: Transfert des recteurs - «Le ministère a agi par mesquinerie»

«Nous payons peut-être nos prises de position.» Ce sont les propos de Soondress Sawmynaden, recteur au collège Dr Maurice Curé et président de l'Association des recteurs et des assistants recteurs. Il intervenait lors d'une conférence de presse ce mardi 4 février, au siège de la Government Teachers Union (GTU) à Port-Louis. Les membres sont revenus sur le transfert de différents recteurs et la vague de protestations dans le milieu secondaire.

Soondress Sawmynaden a, d'ailleurs, été transféré du collège Dr Maurice Curé à Vacoas à celui de Ramsoondur Prayag SSS, situé à Rivière-du-Rempart. «Pour moi, le ministère a agi par mesquinerie. Ce transfert est punitif. Surtout que je dois prendre ma retraite bientôt. Je me sens victime car je suis le président de l'association.»

Il soutient qu'il n'est pas le seul à avoir été transféré car le vice-président de l'association se retrouve dans la même situation. Soondress Sawmynaden ne comprend pas les explications du ministère de l'Éducation sur ces transferts. «Les propos du ministère de l'Éducation sur le fait que c'est mon expertise qui est recherchée ne tiennent pas la route. Comment je vais aller partager mon expérience pendant un mois uniquement dans une école ? L'on a voulu déstabiliser les collèges Dr Maurice Curé et Ramsoondur Prayag.» Ce dernier espère que le ministère reviendra sur sa décision.

De son côté, Preetam Mohitram, vice-président de l'Association des recteurs, se demande quel message veut envoyer le ministère. «Nous avons toujours été loyaux envers le ministère. Franchement, est-ce que Soondress Sawmynaden mérite de terminer sa carrière de cette manière ?»

Et Vikash Ramdonee, membre de l'association, d'ajouter qu'il espère que plus de précisions seront apportées afin de définir les modalités autour des transferts. «Il y a un manque de communication entre nous et le ministère.»