Tunisie: Judo | Championnat arabe cadets et juniors au Koweït - Le pays trône sur le monde arabe

Trois médailles d'or et deux en argent dans l'escarcelle.

Quatre judokas juniors et un cadet ont pris part au championnat arabe qui s'est déroulé au Koweït avec la participation de 7 pays, à savoir le Maroc, la Syrie, l'Egypte, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, la Tunisie et le Koweït. Nos judokas se sont bien comportés en remportant 3 médailles d'or et 2 en argent .Une belle moisson qui a placé notre équipe nationale en tête du classement. Et même par équipes, nos karatékas ont pris en finale le meilleur sur l'équipe marocaine avec brio ( 4-1).

Ben Ghorf enchaîne

Le cadet Kossay Ben Ghorf ( 90 kg ) s'est illustré en glanant deux médailles d'or. La première avec les juniors en battant en finale Hamza Abellaoui ( Maroc) après avoir éliminé en demi-finale Kacem Ballouchi du Koweït. La seconde médaille d'or de Ben Ghorf a été glanée dans la compétition des cadets en prenant le dessus en finale sur l'Egyptien Karim Brahim.

La troisième médaille d'or tunisienne a été l'œuvre de Hamza Ouerghi (76 kg) qui, après avoir éliminé en demi-finale Abdallah Niatouf ( Bahreïn ), et un Russe naturalisé, a confirmé ses prédispositions en battant le Syrien Hassene Bayane en finale. Les deux autres judokas, Wahib Hitouche ( plus 100 kg) et Amir Koraïchi (81 kg), se sont contentés de deux médailles d'argent. Après avoir éliminé Hareb Abderrahmen (EAU) en demi-finale, Hitouche a été battu en finale par le Marocain Zouhaier Siriri. Pour sa part, Koraïchi a écarté en demi-finale Mohamed Badali du Koweït avant d'être battu en finale par le Marocain Hamza Kebdani. Les cinq judokas ayant participé au championnat arabe cadet et junior sont retenus par la direction technique de la FTJ parmi les séniors qui préparent les échéances internationales. D'ailleurs, ils auront à effectuer un stage au Japon : «Ce sont des jeunes et talentueux athlètes». Ils ont du potentiel. Avec beaucoup plus d'expérience, ils feront parler d'eux», nous a confié le DTN Aberrazak Turki.