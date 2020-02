Tunisie: «Kader» Oueslati disponible face au ST

Kassab, pour sa part, sera suspendu pour ce derby.La direction du club de Bab Jedid a reçu le certificat international de transfert de Abdelkader Oueslati.Le milieu offensif devrait donc prendre part au derby face au ST. Toujours volet choc face aux Bardolais, le CA sera privé des services de Khalil Kassab pour somme d'avertissements.

Volet exécutif maintenant, le Club Africain a récemment intronisé l'avocat, Sami Mkadmi, en tant que secrétaire général. Mkadmi succède ainsi à Manoubi Troudi.Enfin, chapitre litiges financiers en instance et à venir, et suite à la grève des joueurs en plus de la résiliation de deux contrats pour non-réception des dus (Ayadi et Haddad), l'exécutif clubiste s'active actuellement à tomber d'accord avec les Derrick Sasraku et Waly Diouf qui ont refusé les propositions du CA, insistant pour récupérer la totalité de leurs dus avant toute résiliation. Par ailleurs, le CA devra aussi composer avec les dossiers de Slim Ben Othman et Zakaria Laâbidi à l'avenir.

CSS : le comité de soutien réactivé

Le Club Sportif Sfaxien a récemment annoncé la réactivation du comité de soutien lancé il y a 21 ans déjà. Le président du comité n'est autre que Moncef Sellami, ex-président du CSS. Imed Mseddi s'occupera quant à lui du secrétariat général. Zouhair Kharrat et Abdelaziz Makhloufi sont les membres d'un comité ouvert aux Socios, aux anciens présidents et à tout fan capable d'accorder des dons supérieurs à 30.000 dinars.

Par ailleurs, volet qualifications des recrues, le CSS devra payer la part de la FTF en marge des transferts d'Ali Maâloul, Ferjani Sassi et Fakhreddine Ben Youssef. Une tranche de cette somme, soit 320.000 dinars, devait être réglée hier. Ce qui conduira à l'obtention des licences des nouveaux joueurs, à savoir Zakaria Benchaa, Houcine Sayed, Ibrahima Tandia et Yahia Nazifi. Pour le reste du montant exigé, il y a aura un rééchelonnement du reliquat de cette dette contractée auprès de la FTF. Rappelons en ce sens que la FTF avait déjà soustrait une partie de cette dette à partir de la quote-part du CSS sur la marge lui revenant après le déroulé de la Coupe de Tunisie. Pour revenir à l'Egyptien Houcine Sayed, transfuge d'Al Ahly du Caire, il a signé un contrat de six mois. Quant au milieu franco-malien Ibrahima Tandia (recruté sous forme de prêt avec option d'achat), il a antérieurement évolué à FC Sochaux, en Roumanie et en Arabie saoudite.

La CAF se retrousse les manches

La Confédération africaine de football a récemment annoncé la fin de la mission d'audit du secrétaire général de la Fifa.

Cette dernière avait pour mission d'aider l'instance africaine à dépasser ses blocages afin d'être plus transparente dans sa gestion des deniers de l'instance. Ainsi, lors de cette mission, la CAF a axé son travail sur trois axes principaux, à savoir la supervision de la gestion opérationnelle de la CAF, l'organisation des différentes compétitions et le développement du football africain. Et à la lumière des rapports présentés par la Fifa, la CAF a indiqué qu'elle travaillera à l'avenir pour réformer l'arbitrage, l'infrastructure, les compétitions et la gouvernance du point de vue global.

Al Ahly demande justice

Al Ahly du Caire a récemment demandé à la CAF de lui accorder les trois points de la victoire de son match disputé face aux Soudanais d'Al Hilal en C1. Cette rencontre avait été interrompue après l'envahissement du terrain et les jets de projectiles divers. D'ailleurs, les arbitres, les officiels et les joueurs d'Al Ahly n'ont pu quitter le terrain que plusieurs minutes après le coup de sifflet final.