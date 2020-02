Togo: SimulAgri Togo, mode d'emploi

Lancé ce mardi par le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, SimulAgri est un jeu de simulation destiné à l'apprentissage des meilleures pratiques agricoles pour les filières Maraîchage, Cacao et Riz. Les jeux ont été ont été réalisés avec la plateforme en ligne de SIMULGAMES TECHNOLOGIES, ceci avec la contribution des Experts du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique du Togo. Ainsi, pour avoir accès aux différents jeux, l'usager devra télécharger l'application Simulagri Togo puis le ou les jeux qui vous intéressent. Chose intéressante, ces jeux peuvent être téléchargés pour être joués ensuite HORS LIGNE autant de fois que vous voulez.

Des différentes explications, ces jeux de l'application SimulAgri Togo visent deux objectifs principaux à savoir, « permettre à chaque agriculteur.ice en exercice d'améliorer son revenu en optimisant à la fois la qualité et le rendement de ses cultures. Il.elle peut par exemple doubler son rendement dans la culture du Riz en acquérant les bonnes pratiques de la méthode SRI », puis, « changer le regard des jeunes sur les métiers de l'agriculture en leur donnant la vision qu'en travaillant il est possible de bien gagner sa vie et de créer de nouveaux emplois dans les villages, à l'instar d'agriculteurs qui ont réussi et qui apportent leur témoignage dans les jeux ».

Dans le déroulé des jeux, le joueur est donc immergé dans une ferme au village. Ainsi, il est confronté à une succession de défis, et se doit de prendre les bonnes décisions et réaliser les bonnes pratiques pour réussir sa culture du semis ou de la plantation à la récolte.

Selon ces décisions et la réalisation des bonnes pratiques, son score évolue alors qu'au même moment, il reçoit des feedback visuels chaque fois que son rendement et la qualité de ses produits s'améliorent.

Si l'on constate que les jeux sont organisés en trois niveaux, il est aussi apparu que le joueur apprenant doit atteindre un certain score à chaque niveau pour le franchir et passer au niveau suivant.

Au finish, il obtient des réponses justes à ses interrogations essentielles, réponses qui peuvent lui permettre d'améliorer ses pratiques et aussi se décider à se lancer dans le secteur ou la filière.

Voici quelques exemples des interrogations à retrouver sur le jeu selon la filière :