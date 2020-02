Congo-Kinshasa: CAF-C1/Phase des groupes - Mazembe en patron, quatrième défaite de V.Club

C'est en leader de son groupe que l'ogre TP Mazembe a bonifié sa dernière journée, victoire sur Zesco UTD de la Zambie par trois buts à un, et premier du groupe sans défaite avec seize points dont quatre victoires et deux matchs nuls en six matchs.

C'est en mode patron que le TP Mazembe a achevé la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique de la Confédération africaine de football (CAF). Déjà qualifié depuis la cinquième journée de cette étape de la compétition, le club de Lubumbashi a mis un point d'orgue à sa prestation en battant, le samedi 1er février, dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, face au Zesco United de la Zambie. Trois buts à un a été le score de ce match pour Mazembe qui n'a pas perdu la moindre rencontre au cours de cette phase face à ses trois adversaires du groupe.

Pour cette rencontre, l'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe a fait confiance au gardien de but Sylvain Gbohouo, en défense à Djos Issama, Kabaso Chongo, Tandi Mwape, Benson Ochaya, au milieu de terrain à Christian Koffi Kouamé, Glody Likonza, Trésor Mputu. La ligne d'attaque s'est composée de Chico Ushindi (remplacé à la 62e minute par Patou Kabangu), Jackson Muleka (remplacé à la 85e minute Joël Beya) et Isaac Tshibangu (remplacé à la 38e minute Rainford Kalaba). Du côté de Zesco UTD, le onze de départ s'est composé du portier Banda, et dans le champ, Owino, Kalonda, Mwape, Phiri, Chaila, Chama, Mwape, Kalengo (remplacé à la 66e minute par J. Ching'andu), Sabumukama (remplacé à la 69e minute par Tembo) et Were (remplacé à la 88e minute par L. Chang'andu).

La pépite du Mazembe, Jackson Muleka, a ouvert la marque à la 32e minute penalty, avant l'égalisation de Winston Kalengo à la 34e minute. Ushindi a redonné l'avantage aux Corbeaux du Grand Katanga à la 61e minute, avant le coup de grâce de Jackson Muleka à la 79e minute, auteur d'un doublé, et meilleur buteur de cette phase de la C1 africaine avec un total de sept buts inscrits. L'adversaire de Mazembe en quarts de finale, ce serait soit le Raja de Casablanca, soit le Wydad Athletic de Casablanca, ou encore Al Ahly d'Egypte.

V.Club, la décéption...

Alors que Mazembe se hissait tranquillement en quarts de finale de la Ligue des champions, l'AS V.Club a broyé du noir, le même samedi, au stade Mohammed V de Casablanca, face au club local de Raja, par zéro but à un. C'est donc dans la douleur que le club vert et noir de Kinshasa est éliminé de la phase des groupes de la C1, terminant dernier de son groupe avec quatre points, derrière Espérance sportive de Tunis (onze points), le Raja de Casablanca (onze points) et la Jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie (sept points). V.Club finit la phase des groupes avec quatre défaites, une victoire et un match nul en six rencontres.

Les joueurs de Florent Ibenge, copieusement dominés dans le jeu au cours de cette rencontre, ont encaissé l'unique but de la partie dès la troisième minute de jeu par Banoun. Le gardien de but Nelson Lukong, Ernest Luzolo Sita, Yannick Bangala, Djuma Shabani, Ousmane Adama Ouattara, Wango Ayitshela, Mukoko Tonombe, Jérémie Mumbere, Jésus Moloko Ducapel, Merveille Dikasa Wamba et Fiston Mayele ont composé le onze de départ de V.Club.

Six clubs du Maghreb sur huit en quarts de finale

Notons que les huit qualifiés des quarts de finale de la Ligue des champions sont donc Mazembe et Zamalek d'Egypte dans le groupe A, l'Etoile sportive du Sahel de Tunisie et Al Ahly d'Egypte dans le groupe B, Mamelodi Sundowns et Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc dans le groupe C et enfin Espérance sportive de Tunis et Raja de Casablanca du Maroc dans le groupe D. Les huit clubs sont tous anciens vainqueurs de la C1 africaine, six clubs du Maghreb -qui marque sa suprématie sur le football africain à ce niveau de la compétition-, un club de l'Afrique centrale et un autre de l'Afrique australe. Le tirage au sort du tableau des quarts de finale est prévu pour ce mercredi 5 février au Caire en Egypte.