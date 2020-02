Congo-Kinshasa: Boxe - Makabu sollicite une tournée nationale de présentation de sa ceinture WBC Gold

Au lendemain de sa brillante victoire face au Polonais Michal Cieslak, le nouveau champion du monde de boxe de la version World Boxing Council (WBC) dans la catégorie lourds-léger, Junior Makabu Ilunga, a demandé le soutien du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et à tous les Congolais, sollicitant une tournée nationale pour présenter sa ceinture mondiale.

C'est au cours d'une conférence de presse que Makabu a lancé sa demande. « J'avais dit avant le combat que cette ceinture ne sortira pas du Congo. Cieslak est un bon boxeur qui veut devenir champion du monde et qui n'avait jamais perdu en dix-neuf combats. Il n'a jamais fait un combat de douze rounds. J'ai observé ses combats et, sur la base de cela, je me suis préparé. Je me suis dit 'Nalongola Congo soni' (que je redore le blason terni du Congo). Je suis le premier Congolais à avoir remporté une ceinture de champion du monde dans mon pays, aussi je sollicite le soutien du président de la République et de tous les Congolais pour que cette ceinture puisse circuler à travers tout le pays », a déclaré Junior Ilunga Makabu.

L'on rappelle que le 31 janvier 2020 au Shark Club à Kinshasa, Junior Ilunga Makabu avait rendez-vous avec l'histoire de la boxe mondiale. Pour la première fois, un Congolais est devenu champion du monde de boxe, de la version WBC, de la catégorie Lourds-légers (mi-lourds) sur la terre des ancêtres. Face au Polonais Michal Cieslak qui n'a jamais perdu en dix-neuf combats, Junior Makabu devrait faire parler son expérience de vingt-six combats et deux défaites. Bien plus, il a été motivé au plus haut point, d'autant plus qu'au bord du ring, on a noté la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du ministre des Sports Amos Mbayo, de plusieurs autres personnalités publiques et la population venue voir l'enfant du pays arracher cette ceinture pour la première fois au Congo Kinshasa.

A l'unanimité de trois juges, Junior Ilunga Makabu a remporté ce championnat du monde de lourds-légers au poids en douze rounds de trois minutes chacun. C'était la première défaite de Cieslak en vingt combats, envoyé au tapis au quatrième round et mettant un genou sur le tapis au onzième round. Lui qui n'a jamais boxé jusqu'à douze rounds s'en est sorti avec un nez saignant. Signalons que Makabu et Cieslak se disputaient le titre vacant du talentueux ukrainien Oleksandr Usyk passé dans la catégorie au poids lourd.

C'est en Roumanie que le pugiliste congolais a préparé ce combat, après sa victoire remportée en juin 2019 face au russe Dimitri Kudryakov en cinq rounds, et en août de la même année, il a conservé sa ceinture face à un autre russe, Aleksei Papin dans un combat acharné de douze rounds. L'on se souvient, c'est 45 ans après le combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman (le 30 octobre 1974) que Kinshasa a abrité à nouveau un championnat du monde de boxe. Et cette fois-ci, c'est un Congolais qui a remporté la prestigieuse ceinture aux dépens d'un Polonais. Makabu est donc le premier boxeur congolais vainqueur dans sa catégorie en quatre grandes organisations de boxe (WBA, WBC, WBO et IBF).