Congo-Brazzaville: Coronavirus - L'ambassadeur de Chine exprime sa reconnaissance aux Congolais

Dans un communiqué de presse rendu public sur l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans la ville de Wuhan en Chine, l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhu Jing, a exprimé sa gratitude au peuple congolais qui a témoigné au peuple chinois sa solidarité et sa sympathie depuis l'apparition de cette épidémie.

L'ambassadeur de Chine soutient que son pays considère autant la santé et la sécurité des ressortissants étrangers vivant en Chine de la même façon que les citoyens chinois. « Nous avons pris des mesures nécessaires pour répondre à leur souci. La propagation de l'épidémie de coronavirus attire l'attention du monde entier. C'est ce qui a poussé le gouvernement chinois à réagir vite et à temps en prenant des mesures de prévention et de contrôle efficaces et transparentes ».

En dépit de la propagation rapide de cette épidémie, Zhu Jing fait savoir que le gouvernement chinois est prêt à vaincre cette maladie. Pour ce faire, il évoque trois mesures qui vont permettre à son pays de gagner la lutte contre le Coronavirus. « Il s'agit du socialisme à la chinoise, qui lui permet de concentrer ses efforts pour relever les grands défis, des moyens financiers solides évalués à environ 1,4 milliard USD, qu'elle a mis en faveur de la lutte contre cette épidémie ainsi que l'engagement et les sacrifices du personnel médical », a-t-il déclaré tout en affirmant que la lutte contre cette épidémie doit se faire à l'échelle mondiale, soulignant que la déclaration de l'OMS a caractérisé le coronavirus d'une urgence de santé publique de portée internationale. « Ce qui constitue un nouveau point de départ pour la collaboration internationale dans la lutte contre ce nouveau Coronavirus ».

Il a, par ailleurs, profité de cette occasion pour annoncer que deux hôpitaux temporaires ont été construits en quelques jours et mis en service rapidement et que les efforts déployés sont efficaces puisque, pour l'instant, 99% des cas d'infection restent en Chine. « L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la Chine mérite la gratitude et le respect pour sa réaction face au coronavirus et ses décisions visant à limiter sa propagation à l'étranger », a souligné M. Zhu Jing.