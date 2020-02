Togo: Nouvelle opportunité pour 30 diplômés togolais pour se former en Agriculture et pisciculture en Israël

Le Togo et l'Israël entretiennent depuis plusieurs années déjà de très bonnes relations. Et ces relations ont pris de nouvelles allures ces dernières années surtout pour ce qui est du domaine de l'Agriculture où de jeunes Togolais vont se faire former ou poursuivre leur formation à la terre promise.

Dans cette même dynamique, une initiative issue de la coopération entre le Togo et l'Israël en lien avec l'axe 2 du Plan National de Développement (PND 2018-2022) et visant à consolider les chaînes de valeur agricoles dans les domaines variées relatives à la production végétale, bétail et de la pêche, la transformation des produits agricoles, la commercialisation et l'accès aux marchés, et enfin, améliorer les résultats et les potentiels spécifiques, pouvant contribuer à la génération de l'emploi et de création de richesses, devra permettre au terme d'un processus ouvert ce jour à envoyer 30 jeunes diplômés togolais dans le domaine agricole, en Israël. Une vague de ces jeunes gens qui seront retenus à la suite d'un processus contenant entre autre une phase d'entretien.

Aujourd'hui, au ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, cette vague de jeunes diplômés a été soumise aux questions du jury composé de Mme Julie Balhsan, Silver campus manager et Franck Agbédé, Vice Consul chargé des Affaires administratives au Consulat d'Israël au Bénin ; des questions portant sur le domaine agricole.

Les heureux candidats qui seront retenus pour suivre une formation de 11 mois en Israël pourront choisir une spécialisation, soit en pisciculture, en maraichage, cultures de champignons et en culture des fruits.

Il s'agit d'un processus complet puisque, après formation, ces derniers bénéficieront d'un fonds d'insertion qui sera mis à disposition par l'Etat d'Israël pour leur permettre de s'installer à leur propre compte. C'est encore un autre coup de pouce qui est ainsi en passe d'être apporté à l'auto emploi au Togo.