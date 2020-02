Congo-Kinshasa: Musique - Paris Kinshasa Express : « Pygméé Jam » nouveau clip

En attendant la sortie officielle de leur deuxième album "Toza Awa" en mars, les images du premier single, en support d'un nouveau clip du groupe Paris Kinshasa Express, alimentent les plateformes musicales de téléchargement.

La sortie officielle du nouvel album est prévue le 13 mars prochain. A en croire Mama Afrodite, la productrice, avec le soutien de la SCPP, du FCM, de la Ville de Palaiseau, 92, en banlieue sud de Paris, et de 72 ambassadeurs de la Mélomania via la plateforme KissKissbankbank, cette œuvre est « d'une esthétique musicale unique, à la croisée des chemins entre Afrique et Occident : Un "Congo Groove sauce française" ».

Pour ce deuxième opus du Paris Kinshasa Express à paraître, le musicien Patrick Mundélé et sa complice, la danseuse Mama Cécilia, ont à nouveau réuni plusieurs artistes issus de la scène congolaise : Djudjumusic, Doustin Mopoto, Jimmy Mbonda, Michel Lumana (basse), Ramazani, Mbetengue Domingo et Philippe Odje.

Avec Toza Awa, littéralement On est là en lingala, Patrick Mundélé réinvente et affirme son style d'écriture : une rythmique ancrée et entraînante (le fameux groove congolais), des voix harmonisées et puissantes, une plume poétique et imagée naviguant entre français et lingala, pour nous parler en douceur de sujets plus graves tels que le rêve de toute puissance de l'Homme (L'Oiseau), l'abondance outrancière (Ici Paris), l'éloignement des familles (Il y a des mots)... Mais aussi pour évoquer la force salvatrice de l'Amour (Que l'Amour soit) ou bien son enfance passée à Kinshasa (Baluka).

Au final, une musique qui délie les corps mais qui n'a de cesse de nous émouvoir et d'interroger les esprits. Toujours motivée par ce besoin de créer des ponts artistiques et culturels, une musicalité destinée au rapprochement culturel entre le Bassin du Congo et l'Europe.

En quelques dates en 2020 : Samedi 11 avril, Concert de sortie d'album pour L'Afrique en Couleurs à Bruxelles ; samedi 18 Avril, Concert de sortie d'album à la Petite Halle de la Villette, Paris ; dimanche 26 avril, Concert pour Les Calebasses d'Avril à Avignon et samedi 20 Juin : Fête de la Ville de Montreuil, 93, près de Paris (AC).

Disponible sur les plateformes de téléchargement:

https://smarturl.it/PygmeeJam

CONTACT PRESSE/MEDIAS

contact@mama-afrodite.fr/ pariskinexpress@gmail.com