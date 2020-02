Cote d'Ivoire: Mines - Jean Claude Kouassi présente les potentialités de la RCI en Afrique du Sud

Le Ministre des Mines et de la Géologie Jean Claude Kouassi participe du 3 au 06 février 2020 au Forum minier Indaba en Afrique du Sud.

Pour la deuxième année de suite, le Ministre conduit la délégation ivoirienne composée de ses plus proches collaborateurs, en vue de faire la promotion du secteur minier ivoirien auprès des entreprises minières de classe mondiale, et ainsi capter des investissements.

En marge du Forum, Jean Claude Kouassi a accordé des audiences, le 03 février 2020, aux dirigeants de plusieurs entreprises minières implantées en Côte d'Ivoire, ainsi que d'autres entreprises désireuses de s'informer sur les potentialités et les opportunités d'investissements qu'offre le secteur minier ivoirien en vue de mieux cibler leurs investissements. A l'issue des audiences, les dirigeants de ces entreprises ont remercié le ministre pour ses efforts visant l'amélioration et le développement du secteur minier. Ils ont également souhaité bénéficier de son assistance pour faire face à leurs difficultés dans le cadre de leurs activités.

Sur invitation de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, le Ministre Jean Claude Kouassi a participé, du mardi 04 février 2020, toujours dans le cadre du Forum Indaba, à la 7e édition de la rencontre annuelle de Franco-Mine, organisée autour du thème « enjeux, défis et opportunités de la prochaine décennie dans le secteur minier africain ». Le Ministre a saisi cette occasion pour présenter à l'auditoire les défis à relever par le Ministère des Mines et de la Géologie en cette année 2020, notamment la mise en place de l'infrastructure géologie et géophysique, la mise en place d'un laboratoire géologique, ainsi que l'intensification de la formation en vue d'accroître l'employabilité des jeunes diplômés en mines. Le Ministre a également rappelé les efforts déjà réalisés pour le développement du secteur minier, à savoir , la création de la Brigade de Répression des Infractions au Code Minier (BRICM) pour lutter contre l'orpaillage clandestin, la mise en place des chantiers écoles pour la formation de personnes aux techniques d'exploitation minière artisanale et semi-industrielle, et l'augmentation de la production d'or brut qui s'élève à 30,381 tonnes en 2019, contre 24,06 tonnes en 2018, soit une hausse de 20,80%.

Comme activité phare pour la promotion du secteur minier ivoirien, le Ministre Jean Claude participera au sommet intergouvernemental le mercredi 05 février 2020.

Pour rappel, le Forum minier Indaba est le plus grand événement d'investissement minier en Afrique. Avec une expérience éprouvée dans le rassemblement de chefs d'État, de ministres, de hauts représentants de gouvernement, de compagnies minières, de mineurs de taille moyenne et de jeunes, d'investisseurs, de fournisseurs de services et d'équipement, Mining Indaba est l'endroit idéal pour rencontrer tous ceux qui font partie de l'industrie minière africaine et mondiale. La rencontre se présente, pour les décideurs, comme l'occasion de faire avancer l'industrie minière, et offre aux participants un accès à l'ensemble de la chaîne de valeur et des possibilités de conclusion d'accords et d'opportunités de réseautage. L'édition 2020 du Forum est placée sous le thème : "Optimiser la croissance et l'investissement dans l'économie minière numérisée ".