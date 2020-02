Malawi: «Le système judiciaire a déjà montré des signes d'indépendance»

La Cour constitutionnelle a annulé les résultats de la présidentielle de mai 2019, jugeant que le scrutin n'avait été ni libre ni transparent. Ce verdict a été salué ce mardi par des scènes de joie dans les rues de la capitale. Et très commenté par les observateurs. Le président sortant, lui, a annoncé qu'il faisait appel de cette décision.

Les observateurs saluent des juges courageux, puisqu'ils se sont positionnés contre le parti au pouvoir alors même que de nombreuses institutions au Malawi sont vues comme étant alignées ou proches du gouvernement. Pour quelle raison les juges ont-ils réussi à faire preuve d'une telle indépendance ?

Dan Banik, professeur de sciences politiques à l'université d'Oslo en Norvège et spécialiste du Malawi depuis 15 ans, estime que la pression de la rue exprimée ces neuf derniers mois et les critiques formulées à l'encontre de la communauté internationale ont certainement donné du courage aux juges.

Mais il pointe aussi tout simplement leur professionnalisme. « J'ai eu l'occasion de rencontrer il y a plusieurs années le juge Potani, qui dirigeait les débats de la Cour, et j'ai été impressionné par son savoir juridique, sa connaissance. Ce sont des juges d'une Haute cour, ils sont plutôt jeunes, ils sont plus familiers que d'autres avec la jurisprudence internationale. Et pendant les dix heures de lecture, ils ont cité de nombreux cas de justice internationale. Juste pour montrer combien ils sont conscients des pratiques en vigueur sur la scène internationale, ils ont évidemment cité le cas du Kenya. »

Dan Banik souligne aussi que « ces décisions n'ont pas été prises à la va-vite, elles ont été argumentées avec force détails », probablement « pour anticiper le fait que cette décision ferait l'objet d'un appel devant la Cour suprême », estime le spécialiste. « Tous les arguments juridiques ont été apportés par ce groupe de cinq juges qui ont pris une décision à l'unanimité. C'est aussi très intéressant de voir cette unanimité. »

Le doyen Nyirenda, pilier du système judiciaire

Arnold Tsunga, le directeur Afrique de la Commission internationale de juristes, une ONG de défense des droits de l'homme, pense aussi que « le système judiciaire au Malawi a déjà montré des signes d'indépendance et d'impartialité, il y a du chemin qui a été fait ».

Le directeur de l'ONG estime que c'est en partie grâce à celui qui dirige le système judiciaire, le doyen des juges Andrew Nyirenda, également président du Forum des doyens des juges d'Afrique australe. « C'est un homme intègre, un très bon juge et donc aussi un très bon chef. Les autres juges de la Haute cour, de la Cour constitutionnelle, et de la Cour suprême ont montré qu'ils ne travaillaient pas dans un environnement sous pression. »

« Dans d'autres pays, on a de très fortes présomptions sur la proximité entre doyen des juges et pouvoir exécutif, des doyens qui sont utilisés comme pour interférer dans les décisions judiciaires, explique Arnold Tsunga. Mais au Malawi, grâce au doyen Nyirenda, les juges savent qu'ils doivent prendre leur décision sur des faits et en respect de la loi. »

En conclusion, le directeur Afrique de la Commission internationale de juristes pense « que c'est un très bon exemple, dans la région, qui montre comment le système judiciaire doit agir face à des cas difficiles ».