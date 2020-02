Cote d'Ivoire: Korhogo, Bouaké, Daloa, Jacqueville... - Des dons de matériels pour réduire la "fracture numérique"

L'opérateur de téléphonie mobile Moov Côte d'Ivoire, dans de cadre de la démocratisation des Tic, a procédé au cours du mois de janvier 2020 à d'importants dons de matériels informatiques, numériques et bureautique à diverses structures, des communautés et des Organisations de la société civile.

La caravane de don de matériel informatique et numérique lancé le 15 janvier 2020 avec l'étape de Korhogo, a connu son apothéose les 28 et 31 janvier 2020 avec les étapes de Montezo et Jacqueville.

L'institut de formation et d'éducation Féminine (IFEF) de Jacqueville s'est vue équiper de matériels informatique et équipements didactiques (Cuisinière, matériel de pâtisseries, réfrigérateur). Quant à la mairie de Montezo, elle a bénéficié d'une salle multimédia avec un parc informatique et accès internet au profit des jeunes de la commune.

Dès son entrée sur le marché de la téléphonie mobile en CI, l'entreprise s'est engagée, également, à agir pour rendre les Tic et la téléphonie mobile accessible à tous.

C'est ce qui explique plusieurs initiatives dans ce sens telles que la formation gratuite des jeunes aux métiers du digital (Moov Cyberlab), l'aide à l'entreprenariat des jeunes et la créativité par les TIC (Moov Innovation), Moov CI vient réaffirmer cet engagement par des dons en faveur de l'autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes en situation d'handicap, dans les zones reculées du pays.

Pour cette campagne, ce sont au total 6 localités (Korhogo, Kolia, Bouaké, Daloa, Jacqueville et Montezo) qui ont bénéficié de dons matériels informatique et numérique pour un montant total de 53 millions FCFA au profit des différentes communautés.