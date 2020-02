Congo-Kinshasa: CAF-C2 - DCMP privé des quarts de finale

Neuf ans après son absence en huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) n'a pas pu accéder en quarts de finale de la C2 de la Confédération africaine de football (CAF). La victoire de Kinshasa sur ESAE n'a pas réussi à effacé la défaite de Lusaka contre Zanaco.

Le DCMP de Kinshasa ne pourra pas disputer les quarts de finale de la 17e édition de la Coupe de la Confédération. Le club vert et blanc de la capitale RD-congolaise a été éliminé de la C2 africaine malgré sa victoire d'un but à zéro face à la formation d'ESAE du Bénin, le dimanche 2 février, au stade des Martyrs de Kinshasa, en sixième journée de son groupe. Vinny Bongonga a inscrit l'unique but de la partie dès la deuxième minute de jeu. DCMP a certes dominé son adversaire, se procurant moult occasions de but, mais le score n'a pas bougé jusqu'à la fin de la partie.

Mais l'œil et l'oreille des supporters et dirigeants du club étaient plutôt du côté du Maroc où la Renaissance sportive de Berkane s'opposait à la formation de Zanaco de Zambie. Selon les calculs, DCMP -qui n'avait plus son destin en main après sa défaite en dernière minute, lors de la cinquième journée, face à Zanaco à Lusaka (un but à deux)- devrait s'imposer à Kinshasa et souhaiter une défaite de Zanaco en terre chérifienne.

Malheureusement pour les Immaculés de Kinshasa, Zanaco a réussi à grappiller le point du match nul en imposant un nul d'un but partout à Renaissance Berkane. Alain Traoré a pourtant ouvert la marque pour le club marocain à la 2e minute. Mais Kola a égalisé pour Zanaco à la 39e minute de jeu. Et le score est resté inchangé jusqu'à la fin de la partie, au grand dam du DCMP. Le club dirigé par Vidye Tshimanga et entrainé par le technicien congolais de Brazzaville Isaac Naata a, en réalité, laissé filer sa qualification lors de cette défaite pourtant évitable à Lusaka.

L'on se rappelle que DCMP avait mené à la marque grâce à un but de Bayindula en première période, avant de concéder l'égalisation à moins de dix minutes du terme et le deuxième but à la 90+3e minute de la partie. Au classement, Renaissance de Berkane finit premier du groupe avec onze points. Zanaco et DCMP ont chacun dix points, mais au goal average particulier, Zanaco dispose d'une avance sur DCMP grâce à sa victoire à l'arrachée à domicile. Et ESAE du Bénin, qui est à sa première expérience africaine, n'a engrangé qu'un petit point en six rencontres. Outre Renaissance sportive de Berkane et Zanaco, les autres clubs qualifiés pour les quarts de finale sont FC Pyramids (Egypte), Al Masry (Egypte), Horoya (Guinée), Al Nasr (Libye), Hassania Agadir (Maroc), Enyimba (Nigeria).