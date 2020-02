Congo-Brazzaville: Formation des jeunes - Le Fonea entend mettre le cap sur l'intérieur du pays

Le directeur général du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea), Patrick Ntsibat, envisage d'organiser d'autres ateliers de formation gratuite sur les techniques de rédaction du Curriculum vitae (CV) et d'une lettre de motivation efficaces, à Pointe-Noire, Dolisie, Oyo et Ouesso.

L'atelier organisé par le Fonea du 29 janvier au 1er février à Brazzaville a été d'un véritable engouement car en moyenne 270 inscriptions ont été enregistrées. Pour le responsable des ressources humaines au Programme des Nations unies pour le développement-Brazzaville, Audifax Pinda, cette formation qui a concerné aussi bien les étudiants que les autres personnels en situation de reconversion professionnelle, a été d'une importance capitale.

En effet, la phase de diagnostic des CV qui a, quant à elle, été ponctuée par des échanges francs avec les spécialistes en ressources humaines a sans doute été l'un des moments les plus forts de cet atelier. Le directeur général du Fonea qui a assisté à des échanges interactifs riches n'entend pas s'arrêter-là. « Beaucoup de choses ont été apprises de part et d'autre, des carnets d'adresses ont été enrichis, des viviers de recruteurs mis à jour », a rappelé Patrick Ntsibat.

Souhaitant bonne chance dans la recherche de l'emploi aux participants, le directeur général reste convaincu que les techniques et astuces apprises pendant cet atelier amélioreront d'une façon ou d'une autre leur niveau d'employabilité. « Le Fonea pour sa part, ayant constaté l'engouement et l'intérêt de ce thème, pendant cette première expérience, entend le reproduire dans les autres centres d'intérêts économiques du pays, à savoir : Pointe-Noire, Dolisie, Oyo et Ouesso, dans les jours à venir », a-t-il annoncé.

Notons que cette formation a été donnée par des spécialistes en ressources humaines venus des grandes entreprises de la place et des cabinets de consulting réputés. Elle a connu également l'appui de certains partenaires comme l'Agence française de développement (AFD), l'Université Marien-Ngouabi, les écoles de formation et les chambres de commerce et d'industrie.