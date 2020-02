Congo-Kinshasa: Impôt professionnel sur la rémunération - Plus de 10,7 millions de dollars mobilisés en janvier 2020

Nonobstant le tollé soulevé dans les milieux des agents et cadres de l'administration publique par la retenue sur salaire de 15% au titre de l'impôt professionnel sur les rémunérations (IPR) à compter de ce mois de janvier 2020, ce régime fiscal déjà adopté au Parlement est finalement passé dans sa phase d'exécution.

Les ressources financières mobilisées pour le seul mois de janvier 2020 sont allées au-delà des prévisions. En effet, à en croire la ministre de la Fonction publique qui s'est exprimée sur la question le lundi 3 février dans le cadre d'un point de presse, l'Etat a pu engranger dix-huit milliards de francs congolais, soit 10.721.828, 37 USD, rien que pour le mois de janvier. En prélevant cet impôt contre le gré des fonctionnaires déjà mal rémunérés, la ministre Yolande Ebongo estime que « le gouvernement ne fait qu'appliquer les lois qui ont été votées au Parlement ». Par conséquent, elle recommande aux agents de l'Etat de s'impliquer pour la mobilisation des recettes à travers le paiement de l'impôt. Cet impôt inscrit dans la loi des finances 2020, a-t-elle ajouté, ne vise que l'amélioration des conditions de vie des populations. Quoique l'application de l'IPR tienne compte de la tranche barémique de tout fonctionnaire de l'Etat, il continue à être boudé par les concernés.

« L'impôt est fixé à 3% pour la tranche des revenus de 0 à 1.944.000 FC ; 15% de 1.944.000 à 21.600.000 FC congolais ; 30% de 21.600.001 FC à 43.200.000 FC ; 40% pour le surplus », a précisé la ministre qui, par ailleurs, a annoncé une perspective d'augmentation de salaires. Cela, a-t-elle expliqué, résulte de la mise en œuvre d'un protocole d'accord daté de 2018 qui prévoit l'amélioration du traitement salarial des agents et fonctionnaires de l'Etat. Il découle dudit protocole conclu entre le gouvernement et l'Intersyndicale nationale de l'administration publique que le salaire de l'huissier passera de cent à deux cents dollars américains entre 2019 et 2021.

« Déjà en décembre 2020, a-t-elle précisé, le salaire d'un huissier devra atteindre cent cinquante dollars et il en va de soi pour toutes les catégories supérieures », a confirmé la ministre. Et d'ajouter : « C'est pour dire que le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour améliorer le traitement des agents et fonctionnaires de l'Etat. Nous sommes dans le respect de mise en œuvre de ce protocole d'accord et je suis sûre qu'en 2021, l'huissier atteindra deux cents dollars de salaire ». Pour y parvenir, le nettoyage des fichiers des agents de l'Etat s'impose pour écarter les fictifs dont les salaires sont perçus indûment par des agents véreux.