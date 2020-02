Sénégal: Le nouveau SG du STAN veut "redonner toute sa force émancipatrice" à la structure

Dakar — Le nouveau secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'Assemblée nationale (STAN), Djiby Sall, a décliné mardi sa feuille de route axée sur quatre points prioritaires, lors d'un congrès qui a réuni le personnel de la deuxième institution du pays.

"Nos orientations et stratégies les plus urgentes se résument à renforcer notre syndicat pour le libérer des entraves qu'il a subies et lui redonner toute sa force émancipatrice", a dit M. Sall nouvellement élu.

La cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général du STAN s'est déroulée en présence de Lamine Fall, représentant Mody Guiro le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), du secrétaire général sortant, Mouhamed Demba Ndongo, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô.

Le personnel de l'Assemblée nationale était également présent en masse.

Selon le nouveau SG du STAN, les quatre axes prioritaires de son mandat reposent notamment sur l'unité "pour un syndicat actif et rénové", capable de prendre en charge "les aspirations de tous les travailleurs dans leur intégralité".

Il a aussi cité la consultation de la base et la transparence dans la gestion, l'intégration de nouvelles adhérentes et de nouveaux adhérents ainsi que la consolidation des acquis et l'amélioration des conditions de vie et de travail.

Pour ce faire, il s'agit selon lui de transformer la structure syndicale dans toutes ses dimensions avec une nouvelle politique de répartition des compétences et expériences et un nouveau mode d'action pour un développement humain et durable.

"Je démarre ce mandat dans un contexte si particulier que nous connaissons tous, c'est-à-dire en pleine mobilisation du personnel qui a porté une oreille attentive à notre appel et a repris confiance dans l'action collective", a-t-il relevé.

Il a promis de prendre en compte les préoccupations de ses mandants pour les porter auprès des autorités, "afin de répondre au mieux, aux attentes des travailleurs'"

Le syndicaliste note par ailleurs que "si les députés sont les serviteurs du peuple, les membres du personnel de l'Assemblé nationale sont les serviteurs des serviteurs du peuple".

Ainsi, invite-t-il le personnel de l'Assemblée nationale à faire preuve d'un "engagement sans faille pour un syndicalisme participatif, de développement et de créativité".

Pour arriver à insuffler "un souffle nouveau", il a proposé un bureau fonctionnel devant impliquer "tous les salariés, à toutes les étapes d'élaboration des revendications".

"Pour atteindre nos objectifs, il est indispensable d'identifier nos difficultés en toute transparence et en toute honnêteté pour mieux les résoudre et de manière collective", a déclaré Djiby Sall devant une salle comble.

Le nouveau SG du Syndicat des travailleurs de l'Assemblée nationale a remplacé Mouhamed Demba Ndongo qui a fait quatre mandats à la tête de cette structure. Il a été élu à l'issue d'un scrutin organisé le 28 janvier dernier.