Congo-Brazzaville: Activités agricoles - Le pays appelé à définir une stratégie de financement

Afin de financer les activités agropastorales et halieutiques, le gouvernement de la République du Congo est appelé à mettre en place une stratégie nationale de financement.

La recommandation a été formulée à l'issue de la 2e édition du forum national sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, tenue le week-end dernier à Brazzaville.

Les intervenants à cette rencontre ont également suggéré à l'exécutif de commanditer une étude préalable à la mise en place d'une assurance agricole au Congo, de mettre en place un fonds de calamité, ainsi qu'un mécanisme de couverture des risques dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche selon le partenariat public-privé.

Promouvoir le développement d'une agriculture productive résiliente au changement climatique et rendre effectif le cadre règlementaire relatif aux études d'impacts environnemental et social figurent aussi parmi les souhaits exprimés.

« Le gouvernement prend acte des conclusions et recommandations de ce forum. Celles-ci permettront, j'en suis sûr, de baliser le chemin et de guider nos actions futures dans notre quête pour la sécurité alimentaire et la réalisation des objectifs de développement durable relatifs à l'éradication de la faim », a déclaré le ministre en charge de l'Agriculture, Henri Djombo, clôturant les travaux dudit forum.

Ce dernier a, par ailleurs, sollicité l'engagement des partenaires techniques et financiers, de la société civile, du secteur privé et des acteurs ruraux, d'accompagner le gouvernement dans le processus de transformation du secteur agropastoral et halieutique.

Un salon agricole en vue

En marge du forum sur l'agriculture, le responsable de ce département, Henri Djombo, s'est entretenu avec les directeurs départementaux de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche.

Au nombre des sujets abordés figurent l'organisation au mois d'octobre prochain du salon agricole. Ce rendez-vous aura pour objectif de mettre en compétition les acteurs du secteur puis de valoriser les produits du terroir.

« Préparons-nous déjà intellectuellement pour faire participer nos départements. Vous serez consultés pour apporter vos idées en vue du succès de cet évènement », a déclaré Henri Djombo.

La gestion interne, le respect de l'éthique et de la hiérarchie, les difficultés financières et matérielles ont fait partie des sujets évoqués.