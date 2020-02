Maroc: Nouvelle édition du Festival international du film d'Al Hoceima

L'Association Fondation Rif pour la culture et le cinéma organise, du 7 au 12 avril, la 3ème édition du Festival international du film d'Al Hoceima. Tenue sous le thème "Rencontre des cinémas du monde", cette édition est organisée en collaboration avec le Centre cinématographique marocain, l'Office national marocain du tourisme, l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord, le Groupe Al Omrane et la commune urbaine d'Al Hoceïma.

Cette édition compte deux compétitions officielles internationales comprenant 8 films dans la compétition des longs-métrages et des films dans la compétition des courts-métrages, en lice pour remporter le Grand prix du festival et le prix spécial du jury.

Selon un communiqué des organisateurs, cette édition sera marquée par une nouvelle section dédiée aux courts-métrages amazighs, où 8 films seront en lice pour la compétition des courts-métrages amazighs, outre la projection, toutes les matinées de la semaine du festival, d'un film pour les élèves des écoles de la ville d'Al Hoceïma, et ce en collaboration avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Cette 3ème édition sera, par ailleurs, l'occasion de rendre hommage au cinéma ivoirien, avec la projection de 7 films ivoiriens, tandis qu'une section du panorama du cinéma marocain est également prévue avec la projection de six films de longs-métrages marocains primés aux festivals nationaux et internationaux.

Un atelier d'écriture de scénario sera aussi organisé au profit des jeunes intéressés par le cinéma, outre un atelier sur la créativité de l'acteur animé par des professionnels du domaine et des tables rondes au sujet de "la production cinématographique et audiovisuelle et la région", ainsi que "le cinéma et la femme".

Cette édition aura lieu dans plusieurs espaces, notamment le Centre culturel Moulay El Hassan d'Al Hoceïma, le Centre culturel espagnol et nombre d'espaces publics et établissements socio-culturels de la ville.