Sénégal: Géraud Moussarie, directeur BP Sénégal - «80 % de la richesse générée par l'exploitation gazière resteront au pays»

Lors du Sommet du bassin sédimentaire Msgbc, le Directeur de Bp Sénégal, Géraud Moussarie, a fait savoir que 80 % des richesses générées par l'exploitation gazière resteront au pays.

Lorsqu'on évoque l'exploitation des ressources naturelles, la question des retombées économiques pour le pays et les populations revient souvent sur la table. Interrogation somme toute légitime surtout au Sénégal où la Constitution souligne clairement que « les ressources naturelles appartiennent au peuple ». Lors du Sommet sur le bassin sédimentaire Msgbc, qui s'est tenu la semaine dernière à Dakar, le sujet a figuré en bonne place dans les discussions. Dans son discours au cours d'un des panels, Géraud Moussarie, Directeur de British Petroleum (Bp), société qui exploite le gisement gazier Grand Tortue/Ahmeyim (Gta) que le Sénégal et la Mauritanie ont en partage, a répondu à cette préoccupation. « Certains se demandent à qui profitera ce gaz ? Comment sera-t-il traité ? Quels impacts aura-t-il sur l'environnement et les communautés ? La richesse pétro-gazière du Sénégal appartient aux citoyens sénégalais. Plus de 80 % de la richesse générée retournera au pays », a-t-il soutenu.

Le gaz est attendu en 2022, mais d'ores et déjà, les retombées financières commencent à se faire ressentir, si l'on en croit M. Moussarie. « Nous sommes en passe de concrétiser le projet Gta. L'acier du Fpso est coupé dans les chantiers navals en Extrême-Orient, le béton est mélangé au Port de Dakar où près de 12 hectares ont été gagnées sur la mer et deux carrières sont ouvertes en Mauritanie. Nous avons également conclu plus de 140 contrats avec des fournisseurs locaux, les campagnes de recrutement sont en cours et le premier contingent d'apprentis-techniciens sénégalais et mauritaniens, qui est au complet, sera formé au cours des prochaines années avec le soutien de l'Inpg », a-t-il expliqué. Poursuivant, le Dg de Bp a annoncé : « Nous sommes définitivement embarqués dans le même bateau ; nous devons continuer à ramer en synchronisation pour atteindre le gaz en 2022 et ainsi conduire les espoirs suscités par Gta à bon port pour le bénéfice premier des peuples sénégalais et mauritaniens ». Pourtant, a-t-il reconnu, le futur ne se construira pas sans franchir plusieurs défis ». Géraud Moussarie d'inviter à construire une industrie de premier ordre, produire de l'électricité moins chère avec le gaz et créer de nouvelles sources d'emploi. Ce, parce que « le pétrole et le gaz ne feront pas le travail à notre place », a-t-il insisté.

Le panéliste a, en outre, considéré la décision finale d'investissement du projet Gta comme le début d'une nouvelle ère de l'industrie dans la sous-région. D'ailleurs, il s'est rappelé que lors du premier Sommet Msgbc auquel il a participé, en 2017, ils en étaient aux aurores de l'industrie et cherchaient encore, dans cette relative pénombre, le long chemin devant les conduire au succès. M. Moussarie s'est félicité que, trois ans plus tard, il y ait déjà de « multiples succès à partager ». British Petroleum se dit déterminée à consolider sa présence dans le bassin Msgbc qui a le potentiel pour devenir un véritable pôle énergétique de classe mondiale.