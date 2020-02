Sénégal: Lutte contre le péril plastique - Des inspections annoncées dans les usines

Le ministre de l'Environnement et de du Développement durable a juré de remporter la bataille contre le péril plastique au Sénégal. Il a annoncé, le 4 février 2020, des inspections seront effectuées dans des usines et de grandes surfaces.

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall est formel. La nouvelle loi sur la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques sera rigoureusement appliquée. Ce texte adopté par l'Assemblée nationale le 30 décembre 2019 entre en vigueur à partir du 20 avril 2020. « Nous mettrons les trois mois pour faire de la sensibilisation. Après nous passerons à l'application de la loi. Nous procéderons aux inspections et à des saisies», a averti le ministre qui a annoncé le recrutement des volontaires de l'environnement et la mobilisation des forces et défenses de sécurité pour enrayer la prolifération anarchique des plastiques. Il a annoncé des descentes régulières dans des usines de production et des espaces de vente utilisant les plastiques comme des emballages. « Les usines et les unités de production n'ont qu'à prendre leurs dispositions », insiste Abdou Karim Sall.

Contrairement à la loi de 2015, celle de 2020 autorise le ministère de l'Environnement et du Développement durable à saisir les équipements de fabrication dans des usines. Le nouveau texte élargit la responsabilité de la gestion des déchets aux producteurs, aux importateurs. « Certains sachets plastiques sont importés. Donc, ces industriels peuvent choisir d'importer des sachets en papier. Il y a des pharmacies et des selects qui utilisent des sachets en papier », rappelle le ministre. Son département a entamé les discussions avec les industriels qui sont sur le point de se convertir dans la fabrication de l'emballage papier pour fixer un tarif qui n'entraînera pas une incidence sur le prix des denrées ou des produits. « Nous sommes en négociation avec les industriels. Nous ne voulons pas que le coût de l'emballage papier se répercute sur les prix des denrées ou d'autres produits », a rassuré le ministre de l'Environnement et du Développement durable.

L'application sera précédée par la sensibilisation et l'information. Des Comités régionaux de développement seront organisés à travers le Sénégal avec l'implication des élus locaux. « La dimension sociale est prise en compte, certains produits plastiques ne sont pas concernés », précise le ministre. Cette nouvelle loi en son article 22 prévoit une taxe plastique. Elle sera appliquée sur les produits constitués ou fabriqués à partir de manières plastiques non recyclables. L'importation et la fabrication des produits plastiques à usage unique visé par l'article 4 sont sanctionnées par une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de cinq à dix millions de FCfa ou de l'une des deux peines.