Algérie: Jeux arabes féminins des clubs (Karaté) - L'Olympique de Birtouta prend la 3e place par équipes

Sharjah — L'Olympique de Birtouta s'est adjugé la 3e place des épreuves par équipes de karaté kumité des 5es Jeux arabes féminins, disputés mardi à Sharjah (Emirats arabes unis).

Le club algérien a été devancé par Al Ahly du Caire (Egypte) et Sharjah (Emirats arabes unis).Lors de la 1ere journée des épreuves de karaté, Safia Dine (-68 kg) et Renda Mekdas (-61 kg) avaient décroché les médailles d'or de leurs catégories respectives, alors que Imane Atif (+68 kg), Rayane Dine (-55 kg) et Narimène Lakrout (-50 kg) se sont adjugées le bronze.En sports collectifs, les volleyeuses du GS Pétroliers ont obtenu une deuxième victoire en autant de matchs, en s'imposant devant leurs homologues syriennes Teldra de par 3 sets à 0 (25-4, 15-17, 25-8) et assurent leur qualification au deuxième tour.En basket-ball, les Pétrolières ont concédé leur 1ere défaite en s'inclinant face aux Tunisiennes de l'ES Cap Bon 64 à 67.

Cinq clubs algériens de cinq disciplines différentes prennent part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la fondation Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes.Les clubs algériens participant à cet évènement sont: le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations sportives féminines de Boudouaou et Bouzaréah (tennis de table), l'OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc). L'Algérie sera en revanche absente en d'athlétisme, ce qui va réduire ses chances de garder son titre de champion au tableau final des médailles.Au total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif exclusivement féminin qui se disputera dans neuf disciplines.