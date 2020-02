Algérie: Sétif - Création de neuf petites zones d'activités en faveur des porteurs de projets

Setif — Neuf (9) petites zones d'activités destinées aux porteurs de projets ont été créées dans la wilaya de Sétif dans le cadre de la promotion et la valorisation de l'investissement et l'encouragement des jeunes à la création de petites et moyennes entreprises (PME), a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Les travaux d'aménagement des zones érigées sur une surface estimée à 142 ha et réparties sur les communes de Rasfa, Ain Arnat, Bir El Arch, Bougaâ, Beni Fouda, Guelta Zergua, Beni Oussine et Ain Oulmane, situées dans les régions Nord et Sud de la wilaya, seront prochainement lancés, a précisé la même source.

Les actions entreprises ont nécessité une enveloppe financière évaluée à 1,8 milliard DA portent essentiellement sur le nivellement du sol, la réalisation des routes, des réseaux divers et l'électrification publique, a détaillé la même sourceLa concrétisation de ce projet, selon les mêmes services, vise à répondre aux besoins de ces localités en vue d'accorder les conditions nécessaires aux jeunes investisseurs pour lancer leurs différents projets à caractère économiqueet commercial, a-t-on affirmé.Il est à rappeler que la wilaya de Sétif compte actuellement 4.309 PME activant dans le domaine industriel ayant contribué à générer 18.800 postes d'emploi et trois zones industrielles implantées dans les communes de Sétif (420 ha), El Eulma (247 ha) et Ouled Saber (700 ha).