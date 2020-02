Algérie: Un observatoire "en maturation" pour développer la performance électorale

Medea — L'observatoire pour développer la performance électorale et conforter la démocratie (ODPECD), en phase de "maturation", est appelé à devenir un "outil pour développer le processus électoral et un cadre fédérateur pour toutes les idées et les compétences nationales", a déclaré, mardi à Médéa, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

L'observatoire, dont l'idée de création a été annoncée par le Président de l'ANIE, avant l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, va permettre au peuple, selon M. Charfi, "d'avancer dans l'action démocratique et électorale", comme il est appelé, dès son avènement, à être "au diapason des conditions exigées en matière de transparence et de respect des règles démocratiques", a indiqué Charfi, lors de l'ouverture d'un séminaire décliné sous le thème "ANIE, Acquis et enjeux", organisé à l'Institut des sciences juridiques de l'université Yahaia Fares.

Revenant sur les missions de l'ANIE, M. Charfi a estimé que l'Instance qu'il dirige "a mené avec succès sa mission à l'occasion de la présidentielle du 12 décembre et qu'elle entend faire réussir les prochaines échéances électorales", tout en insistant sur l'intérêt à "préserver les acquis obtenus afin de renforcer le processus démocratique en Algérie".

Pour le Président de l'ANIE "il convient, néanmoins, de donner à l'Autorité les ressorts théoriques, tant sur le plan organique, politique ou social, en vue d'assurer son autonomie et garantir la continuité de sa mission", a-t-il souligné.