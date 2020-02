Congo-Kinshasa: Maï-Ndombe - La population de Yumbi s'oppose à l'installation d'un administrateur civil

La cité de Yumbi a connu des tensions, le lundi 3 février 2020. Une partie de la population a manifesté bruyamment au moment où les autorités provinciales sont descendues dans l'entité pour installer le nouvel administrateur civil, en remplacement du Colonel Olivier Gasita qui administrait la cité depuis les derniers événements sanglants de fin d'année 2018.

La Police a utilisé le lundi 3 février des moyens non létaux, notamment des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs centaines de personnes qui manifestaient contre l'installation de nouvelles autorités administratives à la cité de Yumbi, en province de Mai-Ndombe.

Le bilan fait état d'au moins quatre blessés et plusieurs dizaines de populations apeurées qui ont quitté la cité pour passer nuit hors de Yumbi.

« Il faut que les dirigeants puissent écouter les dirigés. C'est nous qui connaissons les réalités de notre milieu. Nous avons perdu nos frères, nos sœurs et vous n'êtes pas venus en aide. Maintenant la paix n'est pas encore restaurée, et au moment où nous parlons nos mamans n'ont pas encore accès aux champs, nos frères sont encore dans les campements, les assaillants ne sont pas encore arrêtés et parmi eux il y a des autorités qui sont au niveau du gouvernement. Vous voulez maintenant installer l'autorité civile, est-ce qu'elle saura maîtriser la situation ? Nous qui connaissons la réalité du milieu vous disons que la paix n'est pas encore installée, laissons le temps au temps, vous devez quand même nous comprendre et non nous imposer les autorités », a déclaré un des manifestants à Actualités.cd, évoquant au passage les « plaies non cicatrisées ».

Les raisons de la grogne

Les autorités provinciales qui accompagnaient le nouvel administrateur du territoire n'ont pas pu procéder à son installation à la suite de ces manifestations. Depuis les violences de Yumbi, rappelle-t-on, cette cité est gérée par le colonel Gasita Olivier qui fait office d'administrateur du territoire.

Pour les manifestants, au regard de la situation sécuritaire encore volatile dans la contrée, il est trop tôt d'installer une administration assurée par un civil.

« Quand on veut installer l'autorité, pourquoi la population n'est pas informée ? Yumbi va toujours être dirigé par un administrateur civil, mais le moment n'est pas encore opportun. Les gens ont encore des séquelles des tueries et vous voulez remplacer le militaire, ça c'est dangereux », a ajouté un autre manifestant.

D'après l'ONU, les violences communautaires déclenchées en décembre 2018 à Yumbi ont fait plus de 500 morts dont la majorité est de la tribu Banunu-Bobangi. L'enquête menée par les autorités congolaises n'a produit aucun résultat judiciaire. Une année après, les victimes attendent toujours réparation.