Congo-Kinshasa: IPR - Le Ministère du Budget prélève 18 milliards de FC pour le compte du Trésor public

La ministre de la Fonction publique, Yollande Ebongo Bosongo, a salué la promptitude avec laquelle les fonctionnaires ont, durant le mois de janvier 2020, rempli leurs devoirs civiques en vue de contribuer à la mobilisation des recettes.

Le ministère du Budget a prélevé pour le compte du Trésor public un montant de 18 milliards de FC sur les rémunérations des agents et fonctionnaires de l'Etat pour le mois de janvier 2020. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'application de l'impôt professionnel sur les revenus (IPR).

La ministre de la Fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, l'a annoncée au cours d'une conférence de presse tenue lundi à Kinshasa. Elle a, par la même occasion, salué la promptitude avec laquelle les fonctionnaires ont rempli leurs devoirs civiques en vue de contribuer à la mobilisation des recettes.

Elle est d'avis que les cadres et agents de l'Etat peuvent à travers cette contribution permettre au pays de se développer « au lieu de compter toujours sur l'appui des partenaires étrangers ».

À en croire Mme Yolande Ebongo Bosongo, les fonctionnaires ont tous accepté le paiement de l'IPR. Pour la ministre de la Fonction publique, le problème se posait plus autour de l'amélioration de traitement des fonctionnaires. Toutefois, elle invite chacun d'eux à la prise de conscience et nationalisme pour la réussite de l'application de cet impôt légal et légitime afin de « relancer le niveau de la crédibilité du pays ».

La ministre a exhorté les cadres et agents de l'Etat à revenir au bon sens de responsabilité et à soutenir le gouvernement central, notamment en payant l'impôt devant permettre d'associer une meilleure politique salariale pour leur bien-être.

Elle a recommandé aux fonctionnaires de « dénoncer les fictifs et de lutter contre la corruption en vue d'aider le gouvernement à récupérer de l'argent pour l'amélioration des conditions sociales des travailleurs congolais ».

Il convient de noter que la décision du gouvernement de prélever plus de 15% de salaire au titre de l'Impôt professionnel sur les rémunérations (IPR) n'a pas rencontré l'assentiment de tous les fonctionnaires. Car le collectif des syndicats, associations et personnalités de l'Enseignement supérieur et universitaire dénonce cette mesure.

Lors d'une réunion organisée à l'Université de Kinshasa (UNIKIN), cette structure syndicale demande au gouvernement de ne retenir l'IPR que sur le salaire de base et non sur les différentes primes. Elle pense que le prélèvement de l'IPR a été fait dans la précipitation et nécessite des réparations.

« L'impôt est un devoir pour tout citoyen civilisé, mais pour nous, nous sommes d'accord avec l'impôt mais seulement pour le salaire de base. Tout ce qu'on a retenu devrait être remis, et nous pensons que c'est sadique. Ça doit se corriger, sous peine de nous voir entamer des actions de grande envergure dans un bref délai », a proposé David Luboya cité par Radio Okapi.

Selon la ministre de la Fonction publique, Yolande Ebongo, l'IPR porte sur les rémunérations et les revenus. Et de ce fait, les primes sont aussi concernées par l'application de l'IPR.